Soţia maestrului Nicolae Botgros, Lidia Bejenaru Botgros, a încetat din viaţă lunea trecută, la vârsta de 68 de ani.

“Am vrut să fac să poată scăpa, să fie alături de mine, dar mi-a luat-o Dumnezeu”

Liderul orchestrei “Lăutarii” din Chişinău şi-a adunat cu greu cuvintele pentru a putea povesti ce simte acum, când a rămas fără femeia care i-a fost soţie timp de cinci decenii.

“Dacă mă credeți cu adevărat, parcă nu aș avea nevoie de nimeni acum pentru că așa am rămas de singur și de sărac, ea îmi lipsește fiecare secundă din fiecare minut. Eu am trăit cu ea 40 de ani, 50 de ani de căsnicie și ne cunoaștem de 53 de ani, de la 15 ani jumătate ne cunoaștem.

Mai mult decât o viaţă de om, fiindcă oamenii trăiau înainte şi 50 de ani şi 60. Când ajungeau, îţi părea că-i mult. Eu am trăit foarte mult cu dânsa şi vreau să vă spun că m-am chinuit cu dânsa cu boala ei… ea a avut mai multe boli, în afara diabetului care i-a blocat articulaţiile picioarelor, la inimă, la cap, deci a făcut vreo 6-7 intervenţii.

I-am pus stenturi la artera care duce la creier, i-am pus stent la picioare, am fost cu ea în Germania, am făcut două intervenţii în Germania, una în Viena în Austria, la Iaşi a fost la domnul Tinică la spital, deci am umblat cu ea în toată lumea.

Am vrut să fac să poată scăpa, să fie alături de mine, dar mi-a luat-o Dumnezeu şi nu o am acum, nu mai este lânga mine”, a mărturisit maestrul pentru Spynews.

“A fost și sfadă în casă. (…) Ca la orice om, există treaba asta”

Nicolae Botgros recunoaşte că au existat şi momente tensionate şi certuri între cei doi şi spune că a greşit şi el, referindu-se, cel mai probabil, la legătura cu artista Anişoara Dabija, în urma căruia s-a născut o fetiţă. Nicolae Botgros şi Lidia Bejenaru au reuşit totuşi să treacă peste acel moment şi nu au divorţat.

“Noi am trăit cu Lida toate evenimentele cele mai frumoase. Că a fost și sfadă în casă. Ne-am sfădit. Ca la orice om, există treaba asta, că am greșit eu, tot se mai pune. S-au luat toate lucrurile în calcul, am făcut așa ca familia să fie în regulă, să nu fie afectată.

Dar, mă rog, Dumnezeu a vrut să ne despartă. Foarte greu. Despărțirea a fost foarte tulburătoare, pentru mine, în viață nu a fost trăsnet mai mare ca acesta”, a recunoscut dirijorul şi violonistul din Republica Moldova.