Președintele Partidului Național Liberal (PNL), Nicolae Ciucă, a subliniat sâmbătă, la Videle, cu ocazia ceremoniei de învestire a noului primar Cornel Gogan, că sudul României nu ar trebui să rămână un bastion al Partidului Social Democrat (PSD), simbolizat prin culoarea roșie. În acest context, Ciucă și-a exprimat dorința ca echipa care va prelua conducerea administrației locale să fie un exemplu de transformare politică, sperând ca întreg județul Teleorman să treacă de la dominația PSD la o conducere liberală, simbolizată de culoarea albastră.

Nicolae Ciucă a evidențiat că victoria lui Cornel Gogan în alegerile locale din vara acestui an reprezintă o dovadă clară că cetățenii își doresc schimbare, votând pentru o nouă direcție în administrația locală. Aceasta, în opinia sa, ar trebui să fie un semnal de transformare nu doar la nivelul localității Videle, ci și pentru întreaga regiune, dând startul unei noi etape în viața politică a județului.

„Am venit puţin mai devreme şi, împreună cu prim-vicepreşedintele partidului Dan Motreanu, vecinul dumneavoastră de aci de la Giurgiu, împreună cu maestrul Dinescu, căruia îi mulţumim că este alături de noi, am trecut prin piaţă. Am vrut înainte de a ajunge aici să vedem care este realitatea, să luăm pulsul pieţei, al localităţii şi vă spun, domnule primar (…) că aveţi foarte mult de muncă. Este o schimbare pe care oamenii au decis-o atunci când v-au votat. Eu sunt convins că sudul ţării nu trebuie să rămână roşu, adică să rămână al PSD-ului. Am menţionat că suntem cu prim-vicepreşedintele partidului, Dan Motreanu, care a demonstrat în judeţul vecin, Giurgiu, că se poate schimba atitudinea oamenilor, se poate schimba percepţia oamenilor şi, mai ales, se poate schimba atitudinea autorităţilor locale, a celor care vin în faţa oamenilor să le ceară votul şi care trebuie să facă ceea ce s-au angajat că vor face”, a declarat Nicolae Ciucă.