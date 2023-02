Relaţiile bilaterale dintre Statele Unite ale Americii și China au devenit din ce în ce mai tensionate după incidentul care a avut loc pe data de 4 februarie 2023, când soldații americani au doborât o ambarcaţiune de spionaj, care observa baze militare ale SUA, deși Guvernul de la Beijing a informat că acel aerostat era doar o infrastructură civilă ce deviase de la traiectoria sa.

Distrugerea balonului chinez din ordinul președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a tensionat și mai mult relații bilaterale dintre Washington și Beijing.

În plus, o postare recentă a secretarului de stat din SUA, Antony Blinken, a dus la o reacție virulentă a Ministerului Afacerilor de Externe din China, care a catalogat decizia lui Joe Biden ca fiind „100% un recurs orbesc la forţă, 100% o reacţie excesivă, 100% isteric”.

„Tocmai m-am întâlnit cu cel mai bun diplomat al Republicii Populare Chineze, Wang Yi. Am condamnat incursiunea balonului de supraveghere a Republicii Populare Chineze și am subliniat că nu trebuie să se mai întâmple niciodată.

Am avertizat China împotriva furnizării de materiale de sprijin Rusiei. Am subliniat, de asemenea, importanța păstrării liniilor deschise de comunicare”, a scris, sâmbata trecută, Antony Blinken pe contul său de Twitter.

În cadrul unui interviu acordat pentru postul de televiziune CCTV, Wang Wenbin, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din China, a fost întrebat despre postarea lui Antony Blinken.

„Preşedintele Biden a ordonat, personal şi fără scrupule, trimiterea de avioane de vânătoare şi de rachete avansate pentru a doborî un aerostat civil. Aceasta este 100% un recurs orbesc la forţă, 100% o reacţie excesivă, 100% isteric. Aceasta este o gravă încălcare a practicii şi convenţiilor internaţionale.

Preşedintele Biden a promis de mai multe ori, public şi în mod solemn, că nu va căuta un nou Război Rece şi că nu are nicio intenţie de a intra în conflict cu China.

Sperăm că, în calitate de lider al unei mari ţări, el îşi va ţine cuvântul şi va face ceea ce spune, în loc să spună ceva şi să facă contrariul”, a fost răspunsul dat de Wang Wenbin.

Just met with the PRC’s top diplomat, Wang Yi. I condemned the incursion of the PRC surveillance balloon and stressed it must never happen again. I warned China against providing materiel support to Russia. I also emphasized the importance of keeping open lines of communication.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 18, 2023