Viorica de la Clejani susține că deși în primă fază nu a crezut în pandemia de coronavirus, această experiență a făcut-o să nu mai bage în seamă părerile altora. Cântăreața susține că în momentul în care a văzut masca de oxigen pe față a crezut că va muri, așa cum spuneau și alte persoane, însă rezultatul a fost altul.

Totodată, ea le-a mulțumit medicilor pentru efortul depus și pentru că au avut grjiă de ea, cerându-și scuze față de cei care au studii în acest domeniu.

„În viața mea nu mă mai iau după lume. Când am văzut masca aia de oxigen pe față, aoleu, Ioniță, m-am dus dracu. Mă omoară aștia pe aici. Masca de oxigen nu te omoară, așa cum spun oamenii. Așa credeam. Salut toți medicii care au avut grijă de mine. Îmi cer scuze față de mine, că am fost o proastă, față de doctori, care au studii.”, a spus Viorica de la Clejani, potrivit Pro TV.

Scenele marcante din spital

Ea a mai vorbit și despre cele mai marcante scene din spital. Viorica de la Clejani susține că o tânără de 30 de ani a murit, ea ajungând la spital prea târziu, după ce s-a tratat acasă. Cântăreața regretă și că nu a ajuns ea mai repede la spital pentru a evita agravarea stării de sănătate.

„Am văzut o fată de 30 de ani care a decedat, din păcate. Că ce fac oamenii…se duc la spital și semnează pe propria răspundere că se tratează acasă. Și eu așa am crezut. Nu am bănuit nicio clipă că mă vor interna. Dacă mai ai o boală, este și mai greu. Și mie mi-au găsit ficatul vraiește. Am văzut cum puneau oamenii în saci, trăgeau fermoarul ăla și gata. Altul care abia mai respira, în timp ce altcineva țipa”, a mai spus aceasta.

Amintim că înainte de a fi infectată cu COVID, Viorica de la Clejani spunea că se va vaccina împotriva COVID-19 doar dacă va fi obligată. Ea declara atunci că nu crede în coronavirus și nici în ser.

„Dacă sunt obligată să mă vaccinez, mă vaccinez. Dar dacă a durat 18 ani să faci un vaccin pentru hepatită, asta e o gripă. Nu se mai numește gripa aia veche, este COVID-19. Eu nu cred în așa ceva. Te îmbraci bine, nu răcești”, declara artista la Antena Stars.