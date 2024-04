Diagnosticat din timp, cancerul de prostată poate fi vindecat, iar pacientul se poate recupera foarte bine. Printr-o astfel de situație a trecut și Sandu, un pacient în vârstă de 68 de ani. Pentru că Sandu avea diabet zaharat era obișnuit cu controalele medicale și investigațiile de rutină.

„Deși nu am avut niciun fel de simptome, mi-am făcut analizele. Când au venit rezultatele, aveam 4,4 ng/mL la testul PSA-ul, în condițiile în care valorile normale sunt până în 1,4 ng/mL.”, povestește Sandu.

După aflarea rezultatului pacientul a efectuat și o biopsie de prostată la recomandarea medicului curant, însă rezultatul nu a fost concludent, iar Sandu a trebuit să mai facă câteva investigații suplimentare, printre care un examen CT și unul RMN. Deși avea rezultatul tuturor investigațiilor medicale, diagnosticul încă era incert. La recomandarea unui prieten Sandu s-a programat la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urolog, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR.

„Este un om realmente deosebit. I-am explicat ce am pătimit până să ajung la dumnealui, i-am povestit și anumite lucruri mai puțin plăcute, pe care mi le spuseseră alți medici, care mie mi-au ridicat multe semne de întrebare. Unul dintre medici mi-a zis că după operație voi sta doar cu scutece pentru incontinența urinară și că îmi pot lua adio de la viața sexuală. Așa că am spus, bine, mulțumesc, dar eu nu îmi doresc așa ceva. Când am ajuns la SANADOR, am stat mult timp de vorbă cu domnul conferențiar și m-a liniștit, pentru că mă văzuse foarte agitat”, mărturisește bărbatul.

La Spitalul Clinic SANADOR, Sandu a efectuat cea mai nouă investigație imagistică pentru evaluarea prostatei – imagistica prin rezonanță magnetică multiparametrică de prostată (mpMRI), o procedură neinvazivă, nedureroasă, care nu iradiază și permite diagnosticarea rapidă și precisă, dar și o puncție prostatică de fuziune, considerată standardul de aur în depistarea cancerului de prostată. În urma acestor rezultate diagnosticul lui Sandu a fost clar: adenocarcinom prostatic, iar recomandarea de tratament a fost o prostatectomie robotică.

La Spitalul Clinic SANADOR, echipa operatorie coordonată de Conf. Dr. Constantin Gîngu realizează intervențiile urologice avansate, minim invazive, cu ajutorul sistemului robotic de ultimă generație, da Vinci Xi. Chirurgia robotică este indicată mai ales în cazul prostatectomiilor radicale, dar este folosită și în intervențiile pentru alte afecțiuni urologice sau prostatice, cum ar fi adenomul de prostată. Operațiile efectuate cu robotul chirurgical au multiple avantaje pentru pacienți: risc redus de complicații după intervenție, cicatrici mici, spitalizare de scurtă durată și reluarea rapidă a vieții de zi cu zi. După intervenția chirurgicală Sandu s-a simțit foarte bine și s-a recuperat ușor. La scurt timp și-a reluat și viața sexuală. În prezent, respectă cu strictețe indicațiile medicale și revine periodic la control.

„Nu pot decât să îi mulțumesc domnului Conf. Gîngu. De fiecare dată când ne-am întâlnit la controalele periodice am făcut-o. Zece plus! Am nimerit într-un loc foarte bun!”, conchide pacientul.