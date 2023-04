În calendarul ortodox, ziua de 17 aprilie face parte din Sfintele Paşti. În această zi, creștinii ortodocși încă sărbătoresc Învierea Mântuitorului.

Ortodocșii sărbătoresc a doua zi de Paște

În calendarul greco-catolică, în ziua de 17 aprilie este a II-a zi de Paşti. Sf. ep. m. Simeon din Persia şi cei împreună cu el; Sf. cuv. Acachie al Melitinei; Sf. papă Agapet

Sfantul Simeon, episcopul Persiei, a patimit pentru Hristos impreuna cu peste o mie de crestini in anul 341. Tot atunci au primit moarte muceniceasca Sfintii Audel si Anania, precum si Ustazan, eunucul imparatului persecutor.

Sinaxarul aminteste marturisirea lui Fusik, un functionar imperial, care in ascuns era crestin. Fusik l-a intarit pe preotul Anania, in timp ce acesta se afla cu capul pe butuc, zicandu-i: „Nu te teme, parinte, ci inchide doar ochii si fii tare, si Domnul te va binecuvinta cu vedera Luminii celei ceresti.” In acel moment, imparatul insusi, vazand ca este crestin, i-a omorat pe Fusik si pe fiica acestuia, Asikitria.

Sfantul Simeon i-a intarit pe crestinii persecutati, ca nu cumva acestia de frica mortii sa se lepede de Hristos. La sfarsit, dupa ce si-a vazut turma incheindu-si cu cinste viata pe acest pamant, i s-a taiat si lui capul.

De asemenea, în calendarul romano-catolice este Ss. Ilie, Paul şi Isidor, m.

Sfântul Mucenic Sava de la Buzău

Totodată, în această zi este săvârşită slujba Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, pomenit de Biserică în ziua de 12 aprilie.

Sfântul Sava s-a născut într-un sat din zona Buzăului. În timpul sărbătorilor Sfintelor Paşti, ostaşii regelui got Athanaric, care a dezlănţuit o masivă campanie de persecuţii împotriva creştinilor, au intrat în satul lui Sava şi l-au luat captiv pe acesta împreună cu preotul satului, Sansala.

Năvălitorii au încercat să-i convingă pe aceşti doi bărbaţi credincioşi să se lepede de Hristos şi să se închine idolilor. Sfântul Sava s-a dovedit dârz şi neînduplecat în mărturisirea credinţei creştine, fiind în cele din urmă osândit la moarte prin înecare în râul Musia (Buzăul de azi).

Sfântul Mucenic Sava a fost aruncat în râu şi a murit la vârsta 38 de ani, mărturisindu-l pe Hristos. Martiriul său a avut loc la 12 aprilie, 372. Moaştele Sfântului Sava au fost luate de creştini şi de preotul Sansala şi ascunse.

După o vreme, Sfântul Vasile cel Mare i-a scris guvernatorului provinciei Sciţia, pe care îl ruga să trimită în Capadocia moaşte de sfinţi. Au fost trimise atunci moaştele Sfântului Mucenic Sava, însoţite şi de o scrisoare a episcopului Tomisului, Sfântul Bretanion, în care era descris martiriul sfântului.

Sfântul Mucenic Sava de la Buzău a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română la 20 iunie 1992, potrivit crestinortodox.ro