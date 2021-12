La noul termen în dosarul crimelor de la Caracal de vineri, 17 decembrie, judecătorii au audiat patru martori la Tribunalul Olt. Printre aceștia și fratele lui Ștefan Risipițeanu, vecinul lui Dincă, care este acuzat de viol în același dosar.

De asemenea, au mai fost audiați alți doi martori anonimi prin videoconferință. Despre acești martori sub acoperire, avocata familiei Melencu, Carmen Obârșanu, spune că au fost montați de DIICOT și că Dincă are complici, care sunt în libertate.

„Au fost audiați doi martori, cei sub acoperire din arestul București care au învățat lecția care li s-a spus. Ei citeau din rechizitoriu și nu știau nici ordinea în care au fost date așa-zisele declarații date de către Dincă. Sunt montați de către DIICOT, să confirme o stare de fapt care nu corespunde realității. Dincă are niște complici care sunt în libertate. Acei complici știu să lucreze cu telefoanele mobile. Am cerut audierea comisarului Barbu Daniel să ne spună cine l-a trimis, dacă este adevărat că l-a trimis procuroarea Hăineală”, a declarat Carmen Obârșanu, avocata familiei Luizei Melencu.

S-a cerut audierea polițiștilor care au participat la percheziții

Aceasta a precizat că a cerut audierea polițiștilor care au participat la percheziții, pentru că a vrut să-i arate mamei Alexandrei că telefonul fiicei sale a fost folosit după răpire.

„În ce condiții a intrat în mod abuziv în acest dosar, încât procurorul Vasilescu de la Craiova știa că Barbu Daniel, polițist la o altă unitate, lucrează în dosar. Totodată, am solicitat să fie audiați polițiștii care au participat la percheziții și la cercetarea la fața locului, făcută în dosar, pentru că acel telefon al lui Dincă a fost plimbat dintr-o parte în cealaltă. Am vrut să-i arăt mamei Alexandrei dovada că telefonul fiicei sale a fost folosit ore în șir după răpire. Nu a vrut să vadă, nici măcar nu a interesat-o”, mai susține avocata.

Cine ar fi de fapt creierul afacerii?

Părinții Luizei Melencu și cei ai Alexandrei Măceșanu au stat față în față cu Gheorghe Dincă și cu celălalt inculpat în dosar, Fane Risipițeanu. Audierea celor patru martori a durat aproximativ 6 ore.

Pe de altă parte, potrivit avocatei familiei Melencu, Barbu Daniel, polițistul care a scos de la Dincă mărturia despre crime ar fi de fapt „creierul afacerii”.

„În dosarul acesta, Barbu Daniel trebuie să ne explice de ce l-a pus pe Dincă să spună că a ars fetele. Cine i-a adus caiete lui Dincă în închisoare, pentru că am verificat și nu i-au fost aduse de familie acele caiete, în care el scria reclamațiile și denunțurile”, mai spune avocata Obârșanu.

Gheorghe Dincă a avut și el o schimbare de comportament la aceste audieri. Până acum a fost destul de obedient, dar la acest termen a apostrofat-o pe judecătoare în privința audierilor.