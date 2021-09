Ludovic Orban riscă să fie exclus din PNL? O spune următorul deputat: Au lăsat răni adânci

Deputatul UDMR este de părere că Ludovic Orban îi provoacă pe premierul Florin Cîțu și Klaus Iohannis, riscând astfel să fie exclus din PNL.

„Trebuie sa gestionezi foarte destept castigul. Bucuria e mare, castigand ai impresia ca ai luat tot, dar trebuie sa ai grija si de cei care au luat totusi niste voturi. La fel si daca pierzi, trebuie sa fii cu picioarele pe pamant si sa nu gestionezi la suparare. Ambele situatii sunt grele. Sper sa se regleze aceste lucuri.

Nu cred sau sper ca domnul Orban sa nu se ceara afara din partid. Nu va pleca, dar cred ca poate provoca o astfel de decizie in PNL tot provocand, provocand. Cred in maturitatea colegilor nostrii chiar daca au lasat rani adanci in aceste luni de campanie”, a transmis deputatul.

Ludovic Orban a renunțat la funcție

Amintim că Ludovic Orban și-a depus demisia de la șefia Camerei Deputaților, la sediul PNL. Fostul lider al liberalilor a trimis un consilier la sediul din Modrogan pentru a-i prezenta actul de demisie lui Florin Cîțu. Totuși, premierul poate decide când să îi ceară lui Ludovic Orban să o depună în Parlament, deoarece PNL ar putea pierde locul de la Cameră, în fața PSD, dacă acest lucru se întâmplă prea devreme.

Decizia a fost luată după ce toți coechipierii lui Florin Cîțu au câștigat funcțiile de conducere din Biroul Politic Național. Trebuie menționat faptul că unul dintre cele mai așteptate rezultate a fost cel pentru funcția de prim-vicepreședinte care a fost câștigată detașat de Rareș Bogdan.

Liberalul a ieșit învingător în sesiunea alegerilor de duminică, cu 1.107 de voturi, față de 690 de voturi câte a obținut Veștea. De menționat este faptul că alte 45 de voturi au fost declarate nule. În ceea ce privește funcția de secretar general al PNL, aceasta a fost câștigată de Dan Vîlceanu cu 1743 de voturi, dintre care 109 au fost nule.

