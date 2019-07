Președintele PNL, Ludovic Orban, a ținut să-i transmite un mesaj dur Vioricăi Dăncilă și PSD după anunțul privind presupusa victorie a lui Kovesi în cursa pentru șefia Parchetului European.

„Astazi, de ziua Frantei, Romania a primit un „cadou” de la francezi. Contracandidatul Laurei Codruta Kovesi, Jean- Francois Bohnert, care fusese preferat de Consiliu, a fost numit procuror sef al Parchetului National Financiar din Franta si s-a retras din competitie. In consecinta, din 3 canndidati, au ramas doi. Iar avantajul decisiv al candidatului roman este ca este, practic, candidatul Parlamentului European. Drept urmare, Consiliul Uniunii Europene nu are altceva de facut decat sa accepte candidatul votat de Parlament, ceea ce ar trebui sa fie o simpla formalitate pentru ca in Regulament seful Parchetului European este hotarat de Consiliu si de Palrlament, iar Consiliul a clasat- o pe Laura Codruta Kovesi pe locul 2 dupa candidatulul francez, care s-a retras, deci acum candidatul roman este pe primul loc si in preferintele Consiliului.

Pesedisti, va ganditi cumva la seppuku ?

P.S. Cat de plina de venin poate sa fie Vasilica Viorica Dancila si, mai ales, cat de lipsita de luciditate si de fler, incat sa declare chiar astazi ca guvernul pe care il conduce nu sustine candidatul roman, declaratie facuta chiar la Ambasada Frantei”, a scris Ludovic Orban, lideurl PNL, pe Facebook.

