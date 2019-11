Noul premier al României, Ludovic Orban, a făcut primele declaraţii după votul de învestitură de luni din Parlament. “Suntem pregătiţi sa începem în forţă activitatea, imediat după depunerea jurământului. Vom avea o şedinţă informală la Palatul Victoria pentru a stabili toate detaliile acţiunii ulterioare. Vom avea un plan de instalare pe fiecare minister. De asemenea, vom stabili toate deciziile importante care trebuiesc luate, să fie pregătite pentru şedinta de Guvern şi, de asemenea, pentru alte structuri organizatorice la nivel guvernamental care vor fi convocate în viitorul apropiat”, a declarat Orban.

Ludovic Orban a spus că procedura de numire a procurorilor-şefi din fruntea Parchetelor reprezintă o prioritate pentru Guvern. “Domnul ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu, după preluarea portofoliului, vă va prezenta procedura care va fi folosită şi calendarul după care se va desfăşura. Va fi o procedură transparentă, în care fiecare magistrat care are un background profesional şi care are legitimitate să candideze va putea să candideze şi să fie evaluat în mod obiectiv”, a spus noul premier al României.

Întrebat dacă va folosi procedura de angajare a răspunderii Guvernului, Ludovic Orban a declarat că ar putea exista situaţii în care, daca prin dezbaterea parlamentară nu se pot adopta într-un anumit termen, s-ar putea folosi şi procedura asumării răspunderii. O astfel de situaţie a fost anunţată deja, spune Orban: prorogarea termenului de intrare in vigoare a legii care prevede pensionarea anticipată a aproximativ 2800 de magistraţi. Noi am înaintat un proiect de lege, am cerut procedură de urgenţă. În cazul în care se va dezbate în procedura de urgenţă şi legea va putea fi adoptată în procedura parlamentară, vom saluta acest lucru. Dacă nu se va putea, este posibil să ne angajăm răspunderea.

Premierul Ludovic Orban a comentat şi situaţia majorării salariului minim, anunţată de Viorica Dăncilă înainte să plece de la Palatul Victoria. “Cu siguranţă vom adopta o hotărâre de Guvern care să stabilească creşterea salariului minim, după o analiză cât de profundă şi de serioasă poate fi făcută într-un timp scurt şi după consultarea partenerilor sociali”, a declarat Orban.

