Așadar, luni seara, liderul liberalilor, Ludovic Orban, a precizat că următorul premier al României va fi cel care va câștiga alegerile PNL din data de 25 septembrie.

Acesta a mai precizat că, în cazul în care Florin Cîțu este cel care va ieși câștigător, atunci își pune serioase semne de întrebare dacă va mai putea fi prim-ministru.

”Premier va fi cel care va fi ales preşedinte al PNL. V-o spun ca să ştiţi. Iar în cazul domnului Cîţu, dacă va fi ales preşedinte al PNL, îmi pun serioase semne de întrebare dacă mai poate să fie premier pentru că – dacă vrem să refacem coaliţia (…) – USR PLUS are o condiţie foarte clară pe care a pus-o”, a declarat Ludovic Orban la Realitatea PLUS.