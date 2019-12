Premierul Ludovic Orban a dat miercuri seară explicații despre bugetul pentru 2020 propus de Guvernul pe care îl conduce:

”Noi a trebuit cumva să reducem cheltuielile, pentru că altfel nu puteam echilibra bugetul. Dar am redus cheltuielile strângând noi cureaua, demnitarii, am facut economie de aproape un miliard, prin înghețarea salariilor pentru demnitari.

În plus, am redus subvențiile partidelor. Am fi vrut să o facem și mai mult, dar nu s-a putut”, a spus el.

Efectele OUG 114

PSD a vrut să naționalizeze Pilonul II de pensii, a acuzat miercuri premierul Ludovic Orban, într-o emisiune televizată. Pur și simplu guvernul PSD au vrut să alunge investitorii, pentru că nimeni nu stă pe piață, dacă nu își recuperează investiția.

Revenim practic într-un cadru normal și desființăm toate aceste prevederi din OUG 114, legate de Pilonul II.

Asumarea răspunderii

Legat de pachetul de trei legi pe care Guvernul își va asuma luni răspunderea în Parlament, premierul Ludovic Orban a declarat:

”Așteptăm amendamente până luni la ora 10, vom trata cu toată seriozitatea aceste amendamente și ne vom prezenta cu proiectele de lege în forma finală”, a spus șeful Executivului, în direct la Digi 24 Tv.

O modificare a sistemului electoral în actualul Parlament cred că este puțin probabilă, a precizat Orban. ”Dar vrem anticipate. Cînd vom găsi cea mai bună soluție constituțională, vom desființa Secția Specială, pentru că așa se recomandă în MCV”, a adăugat el.

