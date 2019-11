„Am un mesaj pentru români. Să își exercite dreptul de vot, este un drept fundamental. Atunci când sunt alegeri , românii au posibilitatea de a decide în ce direcție se îndreaptă țara”, a transmis, printre altele, Ludovic Orban. Acestea sunt declarațiile pe care premierul Ludovic Orban le-a transmis:

Pentru ce ați votat astăzi?

Ludovic Orban: La fel ca în primul tur, am votat normal, am votat pentru o Românie democratică , respectată în lume, pentru o Românie în care fiecare român să aibă șansa să reușească în viață, să ducă o viață normală, firească și de asemenea, am votat pentru o Românie care să se dezvolte, o Românie în care instituțiile statului să servească cetățeanul, în care legea e lege pentru toți, o Românie care să fie casa fiecărui român atât de primitoare încât să-i facă și pe cei din diaspora să se întoarcă acasă.

Și pentru cei indeciși ce mesaj aveți?

Ludovic Orban: Am un mesaj pentru români. Să își exercite dreptul de vot, este un drept fundamental. Atunci când sunt alegeri , românii au posibilitatea de a decide în ce direcție se îndreaptă țara. Trebuie să își folosească acest drept fundamental, pentru că depinde de fiecare român soarta României și, chiar dacă unii consideră că un vot reprezintă mult prea puțin, eu le spun că pic cu pic se face mare, vot cu vot România poate fi readusă pe drumul cel drept.

Aveți emoții pentru rezultatele de astăzi?

Ludovic Orban: Întotdeauna la alegeri ai emoții pentru că oamenii își exercita voința. Nu am emoții în privința victoriei candidatului pe care îl sprijin și doar în privința scorului și sper să fie un scor cât mai categoric, astfel încât voința românilor pentru o Românie normală, o Românie dezvoltată, o Românie respectată în șlume, să fie cât mai clară și cât mai puternic exprimată cu ocazia celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

De aici mergeți la sediul PNL, acolo vă veți petrece ziua?

Ludovic Orban: Voi merge la sediul Ministerului de Interne unde voi evalua situația împreună cu tot comitetul care se ocupă de coordonarea alegerilor. De asemenea, mă voi deplasa la Ministerul de Externe pentru a analiza împreună cu echipa de la Minister care se ocupă de coordonarea alegerilor în diasporă și evident, după aceea mă voi duce și la sediul PNL.

Cum vedeți votul din diaspora, până în acest moment?

Ludovic Orban: Spectaculos! Mă bucur enorm că există o prezență atât de mare la vot și asta îmi da speranțe pentru că exprimarea dreptului de vot de către românii care sunt în diaspora, în alte țări, care și-au căutat norocul în altă parte, îmi arată și un interes major pentru soarta țării și asta îmi arată că există o dorință mare de întoarcere în România din partea foarte multor români care sunt astăzi în diaspora.

Vă așteptați la o prezență mai mare față de turul întâi?

Ludovic Orban: Am fost întrebat și în urmă cu zece zile și în urmă cu șapte zile și am spus că mizez pe o prezență mai mare în turul doi decât în turul întâi.

Astăzi, în ziua alegerilor, la ce scor vă așteptați?

Ludovic Orban: V-am dat pronosticul, nu vă zic astăzi, în ziua alegerilor, v-am spus că obiectivul nostru este să luăm peste 65%.

