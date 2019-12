Premierul Orban a vorbit pe larg despre pensii, precizând că anul 2020 va fi consacrat unei analize extrem de serioase a sistemului de pensii din România, ” a unei analize comparative cu alte sisteme de pensii”

„Să vedem care sunt cele mai bune sisteme de pensii care funcționează, astfel încât să venim, atunci când venim cu un proiect de lege, să venim cu un proiect de lege care să stea în picioare”, a spus Orban.

El a spus că nu există nicăieri în lumea asta să te apuci să crești salariile în sectorul public și pensiile pe patru ani de zile.

„Nu există nicăieri în lumea asta să te apuci să crești salariile în sectorul public și pensiile pe patru ani de zile, să prevezi tu… Pe ce te bazezi? În mod normal, orice creștere… V-am explicat pe salariul minim cam care e gândirea pe care o avem. A existat și pe pensie această gândire. Formula de creștere a pensiilor care exista la momentul venirii PSD la putere în 2016 era o formulă cunoscută de pensionari, o formulă pe care o ştiau toți, în care pensia creștea cu rata inflației și cu 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie. De asemenea, pentru cei care urmau să se pensioneze se aplica indicele acela de corecție care depindea, e calculat după o formulă care este bine stabilită. Deci lucrurile erau cât de cât previzibile. A venit PSD și a zis noi mărim pensiile. Cum le mărim? Păi, așa din burtă. Le creştem de la 1 iunie, le creştem de la 1 septembrie”, a continuat Orban.

Ce s-a prevăzut în buget pentru pensii

El a explicat că PNL a prevăzut banii în legea bugetului de stat și în legea bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru că asta e obligația lor.

„Noi am prevăzut în buget sumele necesare pentru creșterea de la 1 septembrie a pensiilor, așa cum dispune legea. De asemenea am prevăzut sumele pentru creșterea… Cum au gândit pe legea salarizării unitare în sectorul public? Deci ei au spus aşa: care e salariul? Ăsta e salariul în 2018. Vreau să aduc salariul în 2022 la atât. Să îl triplez, să îl dublez. Au scăzut din salariu din 2022 salariul din 2018, a rezultat o sumă și această sumă a fost împărțită în patru și în fiecare an, între 2018 și 2022, a fost prevăzută o creștere cu câte un sfert din suma respectivă. Am prevăzut banii pentru a putea asigura această creștere, pentru că ea este prevăzută în legea salarizării”, a continuat premierul.

Ludovic Orban a reamintit că cea mai mare creștere a puterii de cumpărare a pensiilor a fost în guvernarea PNL.

