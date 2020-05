Ludovic Orban s-a născut la 25 mai 1963 la Brașov, într-o familie multietnică: tatăl maghiar, mama româncă și un frate cu un an și 11 luni mai mare, Leonard.

În familia premierului se punea mereu accentul pe învățătură, iar Ludovic s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, dar asta nu a însemnat că nu a făcut o mulțime de năzdrăvănii.

Premierul a povestit că prin clasa a VIII-a, la ora de sport, profesorul i-a trimis să-și facă încălzirea înainte de alergare, iar cum lui, cum nu prea îi plăcea să alerge, s-a tolănit la soare pe salteaua de la săritura în înălțime.

„Acolo m-a găsit profesorul și m-a întrebat ce fac, moment în care i-am spus că încălzirea cea mai bună e încălzirea de la soare. El s-a enervat, a luat o șipcă de la garduri și m-a fugărit pe tot terenul de sport. După aia, s-a dus și m-a părât la maică-mea”, a povestit Orban într-un interviu pentru cetateanul.net.

Cum arată Orban în copilărie și ce peripeții făcea

Se pare că cea mai grea pedeapsă, pentru Orban, era să fie tuns zero, iar de două ori a fost în pericol de a-și pierde podoaba capilară, însă a scăpat. prin urechile acului.

Prima oară, evenimentul s-a petrecut prin clasa a XI-a, pe când era elev la Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov și se distra aruncând pungi cu apă de la etaj jos, în curte, la picioarele colegelor. Într-una din zile a nimerit o persoană importantă din oraș, pe șeful Junilor. Stropit din cap până-n picioare, acesta a povestit întâmplarea directorului liceului, cerând pedepsirea vinovaților.

Astfel, directorul a pornit o investigație în clasa lui Ludovic Orban și i-a amenințat pe toți că le scade nota la purtare dacă nu spun cine a aruncat punga cu apă.

„Recunosc că am fost impresionat de această solidaritate și până la urmă m-am dus eu la director și am recunoscut, ca să nu sufere colegii mei din cauza scăderii mediei la purtare, care afecta media. Directorul m-a amenințat cu exmatricularea, cu eliminarea, dar în final mi-a oferit două alternative: să mă tund zero sau să-mi scadă nota la purtare și să fac muncă în folosul comunității, adică în folosul școlii. Evident, am optat pentru varianta a doua, nu am acceptat să mă tund. În plus, tot directorul m-a învățat să mă duc să-i cer scuze șefului Junilor, spunându-mi că, dacă respectivul nu va mai cere sancționarea mea, o va lăsa și el moartă. M-am dus la șeful Junilor și în final a fost o ocazie foartă frumoasă, deoarece totul s-a transformat într-o lecție de istorie pentru mine. Așa am aflat că Junii sunt cei care au pus bazele Brașovului, în Șcheii Brașovului – acolo a fost piatra de temelie. «Victimei» mele i s-a făcut milă de mine după ce a trebuit să ascult câteva ore toată istoria asta și, până la urmă, a renunțat la cererea de a fi sancționat”, a mai povestit premierul Orban.

După prima întâmplare, nici a doua nu a încetat să apară. Se pare că premierul a fost prins fumând, chiar în subsolul liceului.

„Aveam o formație și repetam în clubul de la subsolul liceului. Acolo am făcut o petrecere la care am și fumat și, din păcate, ne-a prins directorul. Ca pedeapsă, am fost puși să alegem între a ne tunde zero, sau a fi eliminați pentru două zile. Am ales, bineînțeles, eliminarea, dar una în care de fapt am muncit pentru liceu: am sudat porțile de pe terenul de fotbal”, a mai spus Orban pentru cetateanul.net.

Cum arată la Orban în copilărie?

Ludovic Orban absolvit cursurile Facultății de Tehnologia Construcțiilor de Mașini din cadrul Universității din Brașov și studii postuniversitare la Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Acesta a lucrat apoi ca inginer stagiar la Izolatorul Târgu Secuiesc în perioada 1988–1990, inginer tehnolog la Tractorul Brașov între 1990–1991 și redactor la cotidianul Viitorul Românesc în perioada 1991–1992.

A intrat în politică în 1992, ca membru PNL – Aripa Tânără, iar din 2017 este președinte al PNL. În octombrie 2019, după căderea Guvernului Dăncilă, președintele Klaus Iohannis l-a numit premierul României.