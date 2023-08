Lucian Mîndruţă, apel disperat către oameni! Alina Vancia se luptă împotriva cancerului

Lucian Mîndruță, apel disperat către oameni! Alina Vancia, prezentatoarea știrilor de la Digi FM, se luptă cu cancerul și este la a treia bătălie.

Lucian Mîndruţă a făcut un apel umanitar în urmă cu câteva zile. În ciuda faptului că ea nu a vorbit vreodată despre problemele ei de sănătate, acum are nevoie de ajutorul oamenilor. De aceea, Lucian Mîndruță a făcut public cazul ei. Alina Vancia trebuie să se opereze din nou pentru a scoate un nodul de pe ficat. Operația ei costă circa 5.000 de euro.

Oamenii care doresc să o ajute pot dona bani în contul bancar: IBAN: RO42INGB0000999900451302; titular cont: Alina Corina Vancia; banca: INGB CENTRALA; moneda: RON; cod SWIFT/BIC: INGBROBU.

„Dragilor, aș vrea să ajutăm o voce să ne vorbească sănătoasă mai departe. O voce de radio. O știți, sigur după timbru, dar cred că și după nume: Alina Vancia. Ce nu știți e că se luptă cu un cancer și e la a treia bătălie. Chirurgie de colon, citostatice, o pauză și o speranță și acum iar… iar e nevoie de chirurgie. Acum trebuie scos un nodul de pe ficat. Așadar vă cer eu un mic ajutor, că ea nu vrea să zică nimic. Poate reușim să strângem împreună măcar o parte din suma necesară operației și mai ales recuperării, aproximativ 5000 euro, la prima strigare. În primul comentariu sunt datele de IBAN ale Alinei. Știu că sunteți ori după vacanțe, ori în vacanțe, ori vă pregătiți de vacanțe, dar sper să găsiți un colț de buzunar sau măcar un share și pentru Alina noastră de la radio. Mulțumesc!”, a scris recent Lucian Mîndruță pe pagina sa de Facebook.

Lucian Mîndruță a strâns pentru colega sa 3.000 de euro în câteva ore

La scurt timp după ce a publicat acel mesaj, Alina Vancia a primit 3.000 de euro.

„Oameni buni, chiar sunt coplesita de mobilizarea fantastica din ultimele ore ! Am primit in cont in doar cateva ore 3 mii de euro. Va multumesc din suflet si va doresc tuturor, ca binele facut acum sa vi se intoarca! Oameni care nu ma cunosc si-au rupt din putinul lor ca sa-l imparta cu mine. E tare impresionant!”, a scris ea în secțiunea de comentarii.