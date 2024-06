Marți seară, pe 4 iunie, la evenimentul de lansare a candidaților PNL din județul Arad, Lucian Bode a declarat că partidul își propune să obțină un scor politic „cât mai mare” la alegerile de duminică.

El a spus că PNL este „puternic și revigorat” pentru că este unit, iar semnalul unității a fost dat de către Nicolae Ciucă.

Lucian Bode a mai spus că PNL va da președintele țării, pe Nicolae Ciucă.

„Nu vrem să fim la guvernare într-un raport de subordonare, nu vrem să fim forţa mai mică sau echipa a doua, a treia, ci vrem să fim principalul partid pentru a putea impune viziunea de dezvoltare. În patru ani de guvernare am arătat că putem face lucrurile în alt mod, am dovedit că suntem o echipă şi că avem viziune. Am reuşit până şi pe socialişti să-i convingem să treacă de la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe stimularea investiţiilor”, a afirmat el.