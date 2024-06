Nicolae Ciucă a transmis mai multe mesaje în timpul vizitei la Arad. În primul rând, el a susținut că formațiunea pe care o conduce are „valori” și „virtuți”.

Șeful PNL a spus apoi că una dintre principalele valori ale formațiunii este familia. Ciucă a amintit apoi, printre altele, de demnitate și onestitate. Acestea îi diferențiază de toate celelalte partide politice, susține el.

„Hristos a Inviat! Mă bucur foarte mult să revin alături de dumneavoastră. Am venit să mulțumesc nu pentru a vă motiva. Motivați sunteți, câștigători sunteți, am venit să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, pentru energia pe care o depuneți, o consumați și pentru modul în care ați reușit să derulați această campanie.

Mai important decât mesajele de mobilizare, acestea vin de la sine, este să mulțumim tuturor echipelor pentru tot ceea ce fac. Vă rog să primiți mulțumirile, recunoștința și prețuirea pentru tot ce faceți.

PNL are valori, are virtuți, au fost enunțate aici de către antevorbitorii mei, are oamenii care promovează aceste valori și virtuți. Le va promova și de acum înainte pentru ca acesta este rolul nostru sa consolidam aceste virtuți.

Una dintre principalele valori este familia, acolo trebuie sa vorbim de valori, de hărnicie, de demnitate, de onestitate, de credință, de patriotism. Acestea ne diferențiază de toate celelalte partide politice. Sunt ideologiile noastre și trebuie să vorbim deschis despre ele”, a declarat Nicolae Ciucă.