Alegeri prezidențiale 2024. Mihai Tudose a declarat luni, 3 iunie, că „toate posibilităţile sunt pe masă” pentru alegerile prezidenţiale din acest an. Vicepreședintele PSD a subliniat și importanța alegerilor locale.

Vicepreședintele PSD a amintit și de faptul că alegerile locale vor fi organizate în același timp cu cele europarlamentare. Ulterior, în ziua de 10 sau 11 va fi realizată o analiză a ceea ce s-a întâmplat şi ce au decis românii.

El a fost întrebat dacă crede că PSD şi PNL pot avea un candidat comun la alegerile prezidenţiale.

„De ce nu? De ce nu? De la unii sau de la ceilalţi, vedem cine are mai multe şanse, cine are un program mai bun… S-ar putea să nu ajungem la nicio concluzie şi atunci se va merge separat (…). Eu am spus că toate posibilităţile sunt pe masă”, a răspuns Mihai Tudose.