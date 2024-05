Bode a sosit purtând o pălărie pe care a îndepărtat-o în semn de respect în fața audienței prezente în sală, cu ocazia evenimentului de lansare a candidaților PNL din Cluj, afirmând: „Jos pălăria pentru organizația Cluj!”.

Lucian Bode a subliniat că actuala perioadă în România este una prosperă, cu perspective promițătoare pe termen mediu și lung. A atribuit acest succes Partidului Național Liberal, efortului comun al echipei de conducere a statului român, inclusiv a președintelui și a Guvernului, precum și a eurodeputaților și parlamentarilor liberali, și, nu în ultimul rând, a aleșilor locali. A evidențiat că pe 9 iunie se desfășoară o dublă confruntare electorală, pentru alegerile locale și europarlamentare, subliniind importanța trimiterii unei echipe bine pregătite la Bruxelles.

A menționat contribuția remarcabilă a lui Daniel Buda și necesitatea obținerii unui scor cât mai mare pentru o reprezentare adecvată în Parlamentul European. A afirmat că Clujul îl susține pe Daniel Buda pentru un nou mandat la Bruxelles și că procesul electoral nu se oprește pe 9 iunie, ci continuă cu alegerile prezidențiale și formarea unui nou guvern pentru următorii patru ani, cel puțin. A îndemnat la menținerea mobilizării și a organizării pentru realizarea proiectului liberal și a concluzionat prin a-și exprima respectul pentru organizația PNL din Cluj.

Lucian Bode a explicat motivul pentru care PNL a format o coaliție cu PSD, subliniind că această decizie a fost luată într-un moment în care România se confrunta cu provocări majore. A menționat că coaliția a fost stabilită în contextul unei crize politice declanșate de USR, iar opțiunile erau limitate pentru a menține țara pe linia de plutire. Descriind decizia drept una dificilă, a adăugat că au fost împinși să opteze pentru această soluție.

Cu toate că relația cu partenerii lor din coaliție este complicată, au reușit să obțină rezultate pozitive alături de aceștia. A menționat că în anul 2022, sub conducerea premierului Nicolae Ciucă, România a atras peste 11,3 miliarde de euro și a beneficiat și de investiții străine directe în valoare de 10,4 miliarde de euro. A subliniat că aceste realizări au fost rezultatul guvernării liberale, precum și al eforturilor lui Nicolae Ciucă. A asigurat că liberalii vor continua să apere cota unică, Pilonul II de pensii și să sprijine economia românească și antreprenorii.

„De ce suntem aliaţi cu PSD? De ce avem această Coaliţie? Am făcut această Coaliţie atunci când războiul bătea la uşă. După o criză politică declanşată de USR, nu aveam altă soluţie pentru a menţine România pe linia de plutire. Nu a fost o decizie uşoară, dar am fost împinşi spre această soluţie. Deşi avem o relaţie complicată cu partenerii noştri am reuşit să facem lucruri bune alături de partenerii noştri. Menţionez şi eu, anul 2022, an de referinţă, cu premier Nicolae Ciucă, România a reuşit să atragă peste 11,3 miliarde de euro, la care adăugăm şi cele 10,4 miliarde investiţii străine directe. Asta a însemnat guvernarea liberală, asta a însemnat guvernarea Nicolae Ciucă. Vreau să ştiţi, noi liberalii mereu o să apărăm cota unică, Pilonul ll de pensii, o să susţinem capitatul românesc, antreprenorii”, a conchis Bode.