Lucian Bode: Guvernările liberale sunt guvernări ale marilor proiecte

Aflat la Brașov, Lucian Bode, secretarul general al PNL, a subliniat, joi, că atât guvernările locale cât și cele centrale conduse de liberali se remarcă prin focusul lor pe proiecte ample și durabile. El a adus critici administrației actuale a municipiului și a evidențiat că noii actori din sfera administrației și politicii au fost, conform expresiei, „sedus și abandonat”.

„Lucrurile mari se fac cu oameni în echipă. Liberalii nu vor sacrifica niciodată dinamismul economic pentru politicile axate doar pe consum, pentru că noi în 2020 am schimbat paradigma dezvoltării şi am pus stop celor care promovau o economie fragilă. Am adus prosperitate prin investiţii, prin repornirea şantierelor de infrastructură, prin atragerea de bani europeni. Guvernările liberale, locale şi centrale, sunt guvernări ale marilor proiecte, guvernări care ţintesc pe termen lung”, a declarat Lucian Bode, joi la evenimentul de lansare a candidaţilor din judeţul Braşov pentru alegerile locale.