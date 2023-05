Lucian Bode a declarat, marţi, la Vaslui, că acuzaţiile privind faptul că ar fi plagiat în teza sa de doctorat sunt nefondate şi fac parte dintr-o campanie „mizerabilă” dusă de USR.

Oficialul a salutat decizia Consiliului Naţional de Etică, organism aflat în subordinea Ministerului Cercetării, care a stabilit că Bode nu a plagiat în volumul bazat pe teza de doctorat.

„Mă feresc să comentez decizii ale instanţelor, fie că sunt instanţe academice, fie că sunt instanţe de judecată. Vreau să spun de la început că am un respect deosebit faţă de întreaga comunitate academică din România.

Am un respect deosebit faţă de una dintre cele mai prestigioase universităţi din lume – Universitatea Babeş – Bolyai. Astăzi, acest organism la nivel naţional, Consiliul Naţional de Etică, cel mai important îndrituit să verifice conduita şi etica academică a dat acest verdict, de neplagiat, spunând că nu am plagiat în carte şi evident nu am plagiat nici teza de doctorat” a spus șeful de la Interne.

„Plagiatul”, campanie mizerabilă

„Practic, acest verdict vine şi confirmă ceea ce spuneam în urmă cu câteva luni. A fost o campanie mizerabilă, o campanie politică dusă de USR şi de asociaţii USR, împotriva mea, care nu a avut nicio legătură cu realitatea.

Am încredere că adevărul este de partea mea şi, într-un final, justiţia se va pronunţa şi va rămâne o decizie definitivă. Respect toate deciziile instanţelor academice şi instanţelor de judecată din România”, a spus ministrul Afacerilor Interne.

Consiliul Naţional de Etică a constatat că Lucian Bode nu a plagiat în cartea bazată pe teza sa de doctorat.

Nu demisionează

Decizia a venit după ce anterior Comisia de Etică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj a concluzionat că teza de doctorat a ministrului Afacerilor Interne ar avea conţinut plagiat.

Consiliul se află în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, condus de ministrul Sebastian Burduja.

Mai mult, președintele Klaus Iohannis le-a cerut liberalilor, la începutul lunii februarie, să ia o decizie în privința acuzațiilor de plagiat până la formarea noii echipe guvernamentale.

„Vă asigur că nu sunt probleme, iar acest lucru îl va dovedi instanța”, a comentat, săptămâna trecută, Lucian Bode, întrebat dacă rămâne în Executiv, în condițiile în care comisia de etică a Universității Babeș Bolyai din Cluj a confirmat că a plagiat în lucrarea sa de doctorat.