Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, se declară nevinovat în scandalul de plagiat al cărui personaj principal este. Bode spune a respectat legea în ceea ce priveşte întocmirea tezei sale de doctorat care face obiectul unei investigații a comisiei de etică a Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca. Ministrul este sigur că instanța va demonstra că nu a plagiat, fapt care iî va permite să păstreze portofoliul de la Interne.

„Vă asigur că nu sunt probleme. Acest lucru îl va dovedi instanța. Toți ne vom supune votului membrilor BPN. Dacă voi lua o decizia, o voi spune întâi colegilor mei”, spune Lucian Bode, întrebat dacă rămâne în Executiv.

Iohannis n-a vrut să fie schimbat pănă la rocadă

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat la începutul lunii februarie dacă i-a cerut ministrului de Interne, Lucian Bode, să facă un pas în spate, după ce comisia de etică a Universității Babeș Bolyai din Cluj a confirmat că acesta a plagiat în lucrarea sa de doctorat.

„Din câte am înțeles din spațiul public, nu chiar așa a spus Comisia, dar este adevărat că acolo sunt probleme. Aceste probleme trebuie luate, după părerea mea, foarte în serios și eu am încredere că în PNL, și domnul Bode personal, vor analiza aceste chestiuni și impactul politic.

Eu personal, sincer, mă aștept ca cel târziu până la rocadă sau rotația guvernamentală, să se ia o decizie clară în acest sens”, afirma Klaus Iohannis.

A depus dosar la CNATDCU

Tot în februarie, Bode declara: „În România, există o singură instituţie abilitată să propună acordarea sau retragerea titlului de doctor şi anume CNATDCU (n.r. – Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare).

Eu, în 2018, respectând toate prevederile legale în vigoare atunci, având un dosar complet, cu tot cu ce înseamnă raport antiplagiat, raport de similitudine, raportul comisiei formate din profesori universitari proveniţi din trei universităţi de prestigiu din România. (…) am depus la CNATDCU acest dosar, iar după zece luni, în iulie 2019, CNATDCU avea trei variante: să propună completarea dosarului, să respingă propunerea şcolii doctorale sau să propună Ministerului Educaţiei acordarea titlului de doctor.

A ales varianta a treia, în urma analizării respectării tuturor prevederilor legale. (…) Am convingerea, garanţia, certitudinea, curajul să spun aici, în faţa dumneavoastră, că nu am încălcat nicio prevedere legală, dimpotrivă, le-am făcut la virgulă, am parcurs fiecare procedură la virgulă, tocmai pentru a nu fi într-o situaţie de a da explicaţii publice. (…) Am această împăcare că am respectat legea.”