Americanii lansează un nou atac dur la adresa lui Vladimir Putin, de data aceasta prin intermediul Ambasadei SUA de la Bucureşti!

Potrivit unei postări pe Twitter de luni, liderul de la Kremlin îşi minte cu neruşinare proprii cetăţeni, dar şi lumea întreagă.

Putin is blatantly lying to his own people and the world. He has started a war with 🇺🇦Ukraine on false pretenses, accusing the democratic Ukrainian government of committing genocide.

Now, millions of innocent Ukrainians are paying the price for his lies. https://t.co/Llv2XGDo66 pic.twitter.com/mQbCdMnJc5

— US Embassy Bucharest (@AmbasadaSUA) February 28, 2022