Surpriză neplăcută pentru Denise Rifai! A rămas fără permis. Polițiștii au tras-o pe dreapta

Moderatoarea emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D a rămas fără permis în ziua de miercuri, 30 noiembrie. Denise Rifai a fost trasă pe dreapta atunci când se afla pe Bulevardul Aerogării și s-ar fi abătut de la regimul legal al circulației rutiere, conform cancan.ro

Totodată, sursa menționată scrie că îndrăgita prezentatoare ar fi fost nevoită să apeleze la ajutorul cuiva care să-i conducă mașina, deoarece nu mai are voie să urce la volan pentru un timp.

Denise Rifai are foarte puțin timp liber

În altă ordine de idei, prezentatoarea emisiunii „40 de întrebări” a spus că se confruntă cu un regret masiv și că are foarte puțin timp liber. Mai precis, aceasta a spus că regretă că nu are niciun copil.

„Mi-ar fi plăcut foarte mult să am un copil, dar cum să îl am, când să îl fi crescut, când în anii ăștia când eu a trebuit doar să muncesc? E și cum minusuri, nu doar cu plusuri. Mă doare. Mi-ar plăcea să am un copil. Mă uit, râvnesc la ei, dar eu pe de altă parte sunt cerebrală, îmi dau seama că nu am timpul necesar.

Nu poți să faci un copil, un copil nu este orice chestie, nu e o jucărie. Are nevoie de mine, tot ce am eu trebuie să transpun pe el, în el. Este o muncă extraordinară să fii mamă. Mi-ar plăcea la un moment dat să cunosc un bărbat, pe carte, în primul rând, să îl simt tată pentru copiii mei”, a spus Denise Rifai în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

De asemenea, Denise Rifai a mărturisit și că alt motiv pentru care nu are copii este că nu a găsit bărbatul potrivit pentru ea.

„Eu nu am făcut copii până acum, pentru că nu am găsit acel bărbat pe care eu să îl văd tată pentru copiii mei. Îmi doresc echilibru pentru cuplul meu. Mi-ar plăcea să am un bărbat pur sânge. Dacă e creștin, să fie creștin, dacă e musulman, să fie musulman”, a mai spus moderatoarea de la Kanal D.