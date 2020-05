Margherita din Clejani are dosar penal și riscă până la cinci ani de închisoare, dacă va fi găsită vinovată de către instanță, cu atât mai mult cu cât testele au arătat că tânăra era sub influența stupefiantelor.

Într-o primă etapă, Ioniță de la Clejani le-a declarat polițiștilor că Margheritei i-a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.

Margherita din Clejani le-a mărturisit procurorilor că se ruja în momentul impactului și a negat consumul de droguri.

„Toate bune și frumoase. Nu înțeleg despre ce teste vorbim. Nu s-au făcut teste. Ce teste. Alcool nu există, droguri nu există. Aveți dovada dumneavoastră? S-a întâmplat să ne tamponăm pentru că eu mă uitam în oglindă și îmi făceam buzele. Nu s-a întocmit niciun dosar penal că nu am de ce să mint, de ce să pățesc asta. Am condus perfect. Am accidentat pur și simplu o mașină. Veneam de la o petrecere”, a declarat Margherita din Clejani