Daniel Constantin, prim-vicepreşedintele al Pro România, a anunțat că va demisiona din toate funcțiile ca urmare a deciziei luate de Biroul Executiv al partidului de a-l suspenda pentru că a trădat formațiunea și a votat Guvernul Orban.

”Nu o să vedeţi niciodată să spun ceva de rău de Victor Ponta. Ce s-a întâmplat acum cu BEx este, din punctul meu de vedere, nestatutar, pentru că prim-vicepreşedinţii sunt aleşi de Congres, ca atare nu pot fi suspendaţi de un for inferior. Dar este irelevant. Vreau să vă spun ce i-am spus şi lui Victor Ponta ieri, am avut o convorbire telefonică, cu jumătate de oră înainte de a începe şedinţa de învestitură a Guvernului şi i-am spus că dacă asta e opinia domniei sale, nu-mi trebuie opinia întregului partid pe care o respect, sigur, dar când a pornit acest proiect am avut o înţelegere cu domnia sa. Dacă dânsul va considera că asta este decizia pe care trebuie să o luăm, să nu-i pună pe colegii din Pro România să suspende sau să trimită din partid fondatorul partidului, până la urmă, pe mine sau pe Sorin Cîmpeanu şi pe ceilalţi. O să-mi prezint, la prima şedinţă şi când o să le explic colegilor ce s-a întâmplat, o să-mi prezint demisia din toate funcţiile. (…) Nu cred că i-a făcut plăcere lui Nicu Bănicioiu să mă suspende pe mine sau pe Sorin Cîmpeanu, care are o anvergură internaţională, din partid. Nu vreau să-i pun în această situaţie nici pe Nicu Bănicioiu, nici pe ceilalţi, ca atare am această demnitate să-mi asum decizia pe care am luat-o ieri şi îmi dau demisia şi din Biroul Permanent al Camerei (…) Nu ştiu ce voi face. Am discutat cu toată lumea, cu toate partidele, până aseară nu mi-am pus problema să merg în altă parte. Dacă asta este decizia, ne strângem mâna bărbăteşte şi mergem mai departe fără scandal. Pe mine mă leagă de Victor o relaţie de colaborare şi de prietenie de zece ani. Nu trebuie să-i aruncăm la coş pentru o dispută de genul ăsta”, a afirmat Daniel Constantin, la Realitatea Plus.

Te-ar putea interesa și: