Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, a mărturisit, în urmă cu ceva vreme, într-un interviu acordat ProSport că echipa sa ar fi câştigat lupta pentru promovare din Liga 3 dacă sentinţa în procesul lui Liviu Dragnea ar fi venit mai devreme.

„Dacă-l condamnau anul trecut, acum eram în Liga 2!”, afirmă Mititelu, care spune că a simţit permanent, în sezonul trecut, că adversara în lupta pentru locul 1 este echipa lui Valentin Dragnea, fiul fostului lider PSD condamnat luni la 3 ani şi jumătate de închisoare.

Această situaţie a dus la pierderea unui an şi a 1.000.000 de euro, bani pe care Mititelu spune că i-a cheltuit în acest sezon încercând să promoveze.

Mititelu: „Dacă-l condamnau pe Dragnea cu un an mai devreme…”

R: „Cum ar fi arătat lupta dumneavoastră pentru promovarea cu Turris Turnu Măgurele, echipa băiatului lui Liviu Dragnea, dacă nu se tergiversa atât procesul şi venea sentinţa, să zicem, cu un an mai devreme?”

Adrian Mititelu: „Era altceva, cu totul şi cu totul altceva! Da… În primul rând, am fi jucat şi noi meciurile de acasă pe stadionul „Ion Oblemenco”. Dacă-l condamnau pe Dragnea cu un an mai devreme, acum eram în Liga 2! N-am fi avut o asemenea opoziţie şi o asemenea subminare a activităţii noastre. Pentru că nu întâmplător am fost izgoniţi, să jucăm în alte părţi. Uite ce se întâmplă! E un stadion public şi… Azi am făcut o nouă adresă la Primărie, i-am anunţat că le dau banii de chirie pe un an avans! Să vedem ce mai spun. Vă daţi seama, e un stadion construit din bani publici şi e folosit de o singură persoană!”

R: „Aţi simţit, anul acesta, că adversara la promovare este echipa băiatului lui Liviu Dragnea?”

Adrian Mititelu: „Da, domnule, cum să nu simt? Oho! Atât de clar… Nimic n-a fost întâmplător.”

R: „În ce fel aţi simţit?”

Adrian Mititelu: „De exemplu, noi am jucat toate meciurile pe teren. Foarte multe echipe au jucat cu noi pe viaţă şi pe moarte, şi e foarte bine că s-a întâmplat aşa. Dar Turris n-a avut astfel de meciuri. Au fost nişte meciuri care… Şi noi, cum să-ţi explic, am simţit foarte multă răutate la adversari. Până la urmă e normal, că e fotbal, foarte bine au făcut. Pe când ei n-au avut meciuri atât de grele. Aşa e uşor să promovezi… De exemplu, la Bradu. Noi am jucat cu o echipă care a tras cu dinţii pe teren. Se tăvăleau pe jos, se agăţau cu unghiile de noi, dădeau cu mingea în tribună, se băgaseră 11 în careu. La două etape distanţă, în meciul cu ei, au făcut un meci… Nici n-au existat pe teren. Nu zic mai mult, că nu vreau să supăr de nimeni. Pe urmă, arbitrii. Turris a câştigat foarte multe meciuri din penalty-uri controversate, ca să nu zic altceva. Ca să nu-ţi zic că ei au probleme cu actele!”

R: „În câţi ani credeţi că promovaţi în Liga 1, dacă nu mai apar probleme de ordin politic?”

Adrian Mititelu: „Dacă mă întrebai anul trecut, puteam să jur că în 2020 sunt în Liga 1. Dar acum… Îţi dai seama că eu în fiecare an mă bat să promovez mai departe. În 2020 voi promova în Liga 2, iar în 2021 în Liga 1.”

Te-ar putea interesa și: