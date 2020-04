Premierul Ludovic Orban pierde in ce în ce mai mult teren. Preferatul președintelui Klaus Iohannis are parte de mari probleme în plină pandemie de coronavirus. Șeful statului l-a instalat din nou premier după ce a fost dat jos printr-o moțiune de cenzură și ar fi fost dorit la Palatul Victoria și după alegerile parlamentare.

Lovitură cruntă pentru Ludovic Orban

Ultimele cifre răstoarnă totul. Ministrul e Interne, Marcel Vela, al doilea om în stat după ce s-a instaurat starea de urgență, și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, i-au luat fața lui Orban.

Este o veste proastă pentru actualul premier, mai ales că se apropie și alegerile parlamentare. PNL are nevoie de un vector de imagine, iar cei doi par acum în polue-position. Ultimele sondaje arată că cei doi au un grad de încredere peste actualul șef de la Palatul Victoria.

Nelu Tătaru, Marcel Vela se bucură de topul încrederii, fiind marile surprize din sondaje, în aceste moment. Este pentru prima oară când apar în acest top. ”PNL are noroc că are cel puțin doi miniștri care s-au scos, dacă nu fac greșeli: Vela și Tătaru. Au ieșit în față datorită faptului că n-au niciun mesaj politic, n-au pronunțat cuvântul liberali. Eu am crezut că sunt de la PSD, glumesc acum, puteau fi de la orice partid.” a spus sociologul Alfred Bulai, conform dcnews.

Raed Arafat este primul în sondaje, la mare distanță chiar și decât președintele Klaus Iohannis. Arafat nu face parte însă din niciun partid politic.

Conform sondajului, 78% este procentul de încredere în Raed Arafat. 21% spun că au încredere foarte puțină, puțină sau deloc.

Pe locul doi e Klaus Iohannis cu 39% încredere. Marea surpriză vine pe al treilea loc, Nelu Tătaru, pentru prima oară într-un astfel de sondaj de încredere, cu 37% procent de încredere. Spre deosebire de Klaus Iohannis, unde neîncrederea se ridică la 60%, în cazul lui Nelu Tătaru 37% sunt neîncrezători, iar 26% nu au un răspuns, fiind o figură nouă.

Marcel Vela este al patrulea loc în topul încrederii, cu 26% încredere. Ca și-n cazul lui Nelu Tătaru, 21% nu au o părere formată despre ministrul de Interne.

Cifrele sunt însă dezastruoase pentru Orban. Ultimul sondaj IRES îl plasează pe premierul Ludovic Orban pe locul cinci în topul încrederii, cu 24% procent de încredere.

Conform sondajului, votanții PSD au o puternică respingere pentru Ludovic Orban, spre deosebire de Marcel Vela, Klaus Iohannis, Nelu Tătaru.Astfel, din votanții PSD, doar 7,6% își exprimă încrederea în premier, 92,4% exprimându-și neîncrederea.

Nici în fața votanților PNL nu stă prea bine. În timp ce 54,2% au încredere în el, 43,4% nu au. Aliatul USR nu-l ajută deloc pe premier, din contră, atârnă ca o piatră de moară de gâtul liderului PNL. 24,5% din votanții USR-PLUS au încredere în Ludovic Orban și 74,1% n-au.