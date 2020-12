Preşedintele USR, Dan Barna, a transmis un mesaj tuturor românilor duminică seara, după închiderea urnelor. Aflat acasă, în izolare din cauza COVID-19, liderul USR a declarat următoarele:

“Bună seara românilor şi mulţumiri tuturor românilor care, în aceste condiţii foarte grele de pandemie, au înţeles că e important să meargă la vot!

Le mulţumesc şi colegilor noştri delegaţi care cer să rămână în continuare în secţii, vigilenţi şi atenţi până la finalizarea fiecărui proces verbal. Următoarele ore sunt critice pentru rezultatul acestor alegeri.

Din punctul de vedere al USR PLUS, pot spune că este un rezultat istoric, pentru care-i felicit pe colegii mei. Am reuşit în patru ani să arătăm că drumul început în 2016 este un drum corect. Am reuşit să dublăm acel rezultat şi dacă timp de patru ani cu aproape 9% am reuşit să facem agenda în Parlament, sunt convins că cu un rezultat cel puţin dublu, aşa cum arată estimările la acest moment, vom face si agenda Guvernului.

Rezultatele acestor alegeri spun un lucru foarte clar: nu se va putea face reformă în România fără USR PLUS. În momentul de faţă, acest rezultat, cât va fi el, o să vedem, aşează USR PLUS ca forţa reformatoare pentru următorii ani a României.

Participarea redusă, pe de altă parte, şi rezultatele într-adevăr complicate arată cât de greu este pentru România să iasă din această logică de PSD-ism coclit în care trăim de 30 de ani. Victoria de astăzi şi rezultatul de astăzi al USR PLUS este un pas important pe care ne asumăm să-l ducem mai departe în Parlament şi în Guvern.

Suntem încrezători că rezultatele finale vor fi chiar mai bune decât estimările!”