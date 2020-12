Bătălie imensă între PNL și US PLUS după alegerile parlamentare. Chiar dacă liberalii au aproape zece procente în plus față de posibilii viitori parteneri de coaliție, cele două formațiuni nu se înțeleg deloc în privința primelor funcții în stat.

Propunerea care îl scoate pe Orban din joc

Surse din interiorul USR PLUS au declarat pentru capital.ro că pot accepta doar două opțiuni de împărțire a funcțiilor înalte. Nu sunt deloc de acord cu ce a anunțat Ludovic Orban în urmă cu câteva ore. Cei de la USR PLUS ar agrea două variante. În prima, Dacian Cioloș ar fi premier, iar Ludovic Orban șeful Camerei Deputaților. La Senat, useriștii i-ar accepta pe unul dintre liberalii Alina Gorghiu sau Marcel Vela.

Cea de-a doua variantă îl scoate definitiv din joc pe Ludovic Orban. Florin Cîțu Prim Ministru, Dan Barna șef la Camera Deputaților, iar la Senat Alina Gorghiu sau Marcel Vela.

Niciuna dintre propunerile celor de la USR PLUS nu sunt pe placul lui Ludovic Orban. Acesta a ieșit mai devreme cu declarații publice în care a dezvăluit ce a decis, în unanimitate BPN al PNL.

Orban ar vrea să revină ca premier

În cadrul declarației de presă de miercuri seara, fostul premier Ludovic Orban a precizat care sunt cele două variante propuse de către liberali pentru funcția de premier.

”Mandatul nostru presupune două variante. Prima variantă cu Florin Cîțu premier și eu la șefia Camerei. Dacă nu se acceptă această variantă, acceptăm varianta ca PNL să desemneze premier și un candidat pentru funcția de președinte a Senatului. În această situație, ar fi subsemnatul, Ludovic Orban, premier și la șefia Senatului Florin Cîțu.”

Acesta a mai spus că principiile democratice trebuie să fie respectate și a reiterat principiul fundamental în baza căruia fiecare partid poate să își desemneze candidații pentru pozițiile pe care urmează să le ocupe, iar nicio formațiune nu poate desemna un candidat din alt partid.

”Să respectăm principiile democratice. O pondere în funcție de voturile primite. PNL are o pondere de 55%. Vreau să reiterez un principiu fundamental. Fiecare partid își poate desemna candidații pentru pozițiile pe care urmează să le ocupe. Nicio formațiune nu poate desemna un candidat al altui partid. PNL a demonstrat capacitatea de a guverna România. Avem deplina legitimitate pentru a ne desemna reprezentanții.”, a spus miercuri, Orban.

