Președintele Klaus Iohannis a dat o mare lovitură de imagine cu doar câteva luni înaintea alegerilor prezidențiale. Șeful statului a anunțat că pe 20 august va merge la Casa Albă, într-o vizită oficială în SUA, acolo unde a fost invitat de către Donald Trump.

Iohannis primește lovitura chiar de aliații săi. La doar câteva ore după anunț, Dan Barna a ieșit, la rândul său, cu un anunț dinamită. Contracandidatul lui Iohannis va merge și el în SUA, între 21 și 28 septembrie, pentru diverse întâlniri, dar și pentru forumul Centrului pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA).

„Da, eu merg în septembrie, 21-28 septembrie. Voi fi o săptămână în Washington. Tot așa, pentru diverse întâlniri și voi participa și la forumul CEPA”, a spus Barna, în cadrul emisiunii Dosar de politician, precizând că „în momentul de față, agenda este în lucru”, motiv pentru care nu poate dezvălui cu exactitate cu cine se va întâlni.

Mai mult, Barna a spus că nu se află la prima vizită de acest gen. „Este o chestiune firească. Am fost și anul trecut, am discutat la Departamentul de Stat, am avut mai multe întâlniri. E un lucru firesc, normal. Statele Unite sunt partenerul nostru strategic numărul unu, și este foarte normal să continui să am aceste întâlniri”, a afirmat Barna.

Întrebat care este maniera prin care se stabilesc astfel de evenimente, Barna a explicat că „se fac prin mijloace de diplomație parlamentară, diplomație prin intermediul ambasadei, diplomație prin relații pe care le-am dezvoltat de-a lungul timpului în calitatea mea de consultant”.

Barna a spus și care este prima vizită deja perfectată. „Este forumul CEPA, principalul think-tank de analiză strategică pe Europa de Est. Nu este asumat de o parte sau de alta. Practic, toată strategia americană pe Europa de Est este stabilită în cadrul acestei structuri, unde în mod tradițional se decide poziția Statelor Unite pe zona noastră”, a povestit liderul USR-PLUS.

