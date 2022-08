George Simion are parte doar de vești proaste fix înainte de nunta sa. Politicianul a fost refuzat pe bandă rulantă de nume sonore de pe scena politică și chiar din lumea muzicii. Diana Șoșoacă a fost cea care a făcut anunțul care, cu siguranță, nu îi va pica bine liderului AUR.

Chiar dacă la evenimentul care va avea loc pe 27 august ar urma să participe 15.000 de români, vor lipsi multe nume importante. Unul dintre ele este cel al Dianei Șoșoacă. Fosta colegă de partid a lui George Simion a dezvăluit că nu va pune piciorul la nuntă, care este, de fapt, în opinia sa, o campanie electorală mascată. Ea a susținut că nu poate participa „la o chestie artificială”, care este orice altceva, numai o nuntă nu este.

Diana Șoșoacă a ținut să sublinieze că o nuntă presupune un eveniment intim, cu membri ai familiei sau prieteni apropiați. În plus, Șoșoacă a ținut să sublinieze că pentru ea Simion este un personaj insignifiant, care nu a citit cât a citit ea la viața ei și la care nu se poate raporta.

Motivul pentru care Veta Biriș nu va cânta la nuntă

Aceasta nu este singura lovitură pentru George Simion. El are probleme şi cu interpreții care vor cânta la nunta sa. Veta Biriș l-a refuzat pe politician și nu se va prezenta la marele eveniment. Motivul este legat de faptul că data la care are loc nunta se suprapune peste momentul în care se ține parastasul fratelui ei.

Ea a susținut că a vorbit George Simion o singură dată în viața ei. Artista a spus că, în alte condiții, ar fi mers să cânt la nunta sa.

Gigi Becali a sărit în ajutorul lui Simion cu brânză

În ajutorul liderului AUR a sărit, însă, Gigi Becali. Acesta a spus că îi va da în dar liderului AUR două tone de brânză, care ar urma să fie servită la fericitul eveniment.

”Nu am eu atâta brânză, eu fac doar pentru mine. Este un cioban de la Sibiu care are vreo 5.000 de oi și i-am zis să ducă la nuntă. Nu știu cât, poate o tonă îi ajunge, să vedem câți oameni sunt. Dar câtă brânză are nevoie, o dau eu, cadou de nuntă. Am mâncat și eu de la ciobanul ăla. El vinde la București, eu mă întâlnesc cu el la Biserică, în fiecare zi. E din familie de ciobani, au acolo… Mi-a adus și mie o dată o putină de brânză și mi-a plăcut. I-am și zis că atunci când am nevoie iau de la el”, a mai precizat latifundiarul din Pipera.