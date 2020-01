Liviu Dragnea rămâne definitiv după gratii la Rahova, după ce Instanţa Supremă a dat verdictul asupra recursului în casație făcut de fostul lider PSD și de celelalte persoane condamnate din dosarul DGASPC Teleorman.

Reacţia Flaviei Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea nu a întârziat să apară.

„Mă așteptam sa fie altfel. Mă așteptam să fie admisă contestația. Mă abțin să mai comentez”, a declarat avocata imediat după aflarea verdictului.

Liviu Dragnea a încercat să convingă magistraţii că este nevinovat

Marti, 21 ianuarie, un complet de cinci judecători de la Instanţa Supremă a respins definitiv recursul în casație făcut de fostul lider PSD, Liviu Dragnea. El va continua astfel executarea condamnării definitive de 3 ani şi 6 luni de închisoare la penitenciarul Rahova.

Liviu Dragnea a spus, săptămâna trecută, în fața magistraților de la Instanța Supremă, că a recurs la recurs în casație deoarece de 8 luni se află în spatele gratiilor deși este nevinovat, iar procurorii au spus mai multe neadevăruri în acest dosar.

„Vreau să mă refer la un neadevăr, și anume că eu le-am cunoscut pe Anisia și Botorogeanu, ca multe alte neadevăruri folosite de acest parchet Nu am inițiat acest recurs doar pentru că aș fi nevinovat, pentru a ieși cu orice preț din închisoare. Am făcut acest demers, sunt complet nevinovat, stau de 8 luni nevinovat în Penitenciar. Nu mi s-a părut normal să plătesc pentru o faptă pe care nu am comis-o. Rămâne la dispoziția dumneavoastră dacă voi sta nevinovat sau dacă admiteți casația. (…) Cred cu tărie în nevinovăția mea”, a spus fostul lider PSD în fața instanței supreme.

