„S-a terminat cu autovehiculele diesel. Cred că în câţiva ani acestea vor dispărea complet. Este o tehnologie care aparţine trecutului. Oamenii au realizat că nu vom avea niciodată maşini diesel complet curate, fără emisii de oxid de azot”, a declarat Elzbieta Bienkowska.

Comisarul a mai afirmat că țări precum România, Polonia și Slovacia ar trebui să crească numărul recall-urilor auto la mașinile care au emisii extrem de mari.

Un grup mare de țări au anunțat că renunță la mașinile pe benzină și motorină. Scandinavia este regiunea din Europa care are cele mai ambițioase planuri în acest sens. Norvegia a anunțat că va elimina mașinile pe benzină și motorină până în 2025, în timp ce Danemarca țintește același an ca și Suedia, adică 2030. Roma a anunţat că va interzice circulația acestor mașini din 2024, iar în anul următor se va aplica o măsură similară în Madrid şi Atena. În Germania, mai multe orașe vor interzice mașinile diesel încă din acest an.