Primăria Sectorului 4 a decis să suspende, și în 2025, scutirile la impozitul pe proprietate pentru anumite categorii de persoane.

Măsura a fost aprobată în ședința Consiliului Local de miercuri și este o practică aplicată anual în ultimii ani, potrivit consilierului local Paul Ene (USR).

Decizia adoptată miercuri de Consiliul Local al Sectorului 4 vizează suspendarea scutirilor la impozitul pe proprietate pentru:

Clădirile utilizate ca domiciliu principal, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu venituri lunare sub salariul minim brut pe țară sau care beneficiază exclusiv de ajutor social.

Terenurile aferente acestor clădiri, deținute de aceleași categorii de persoane.

Aceste facilități fiscale se aplicau doar locuințelor utilizate ca domiciliu principal și terenurilor aferente, cu condiția ca acestea să nu genereze venituri din activități economice sau de agrement, scrie Buletin de București.

Consilierii locali au justificat decizia prin impactul financiar pe care aceste scutiri îl au asupra bugetului local al Sectorului 4. Potrivit unui raport comun al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale și al Direcției Juridice, aceste facilități reprezintă aproximativ 5% din veniturile anuale colectate din impozite.

În plus, consilierii au menționat că numărul contribuabililor care solicită astfel de scutiri este în continuă creștere:

Consilierul local Paul Ene (USR) a criticat suspendarea acestor scutiri, argumentând că lipsa fondurilor este principala problemă:

Au mai aprobat azi inclusiv să amâne iar creșterea salariilor care trebuiau indexate cu salariul minim pe economie, e deja al treilea an când se întâmplă chestia asta și sunt foarte supărați angajații din primărie”, a declarat consilierul pentru Buletin de București.

El a mai adăugat că această practică este repetată anual de câțiva ani:

„Din ce am aflat, ei suspendă aceste scutiri an de an, cel puțin din ultimii 4-5 ani. Nu e prima dată.

Este o problemă, oamenii ăia chiar aveau nevoie să fie scutiți, mai ales cei săraci. O amână an de an în loc să o modifice astfel încât să fie mai acceptabilă.”