Problema facturilor la gaze și la electricitate afectează din ce în ce mai multe persoane, iar cei care au centrale termice de apartament sunt și ei îngrijorați. După liberalizarea pieței, prețurile au explodat, iar facturile ajung să înregistreze sume fără precedent.

Un consumator a declarat pentru Antena 3 că deși consumă aceași cantitate de gaz ca anul trecut, de această dată factura este dublă. Totodată, sursa citată mai precizează că de la 1 iulie a mai constat o scumpire, însă din luna octombrie, de la 11%, factura a crescut cu 50%, un procent enorm.

„Factura de 1480 de lei este corespunzătoare unei cantități de 529 m cubi de gaz. Față de anul 2020 noi consumul îl avem același și m-am trezit cu această factură dublă. Am avut o scumpire la data de 1 iulie de aproximativ 11%, iar la nivel de octombrie încă o scumpire de 50%. Deci la nivelul anului 2021, prețul gazului a crescut cu 65%. Este foarte mult, dar sperăm să ne descurcăm”, spune doamna Elena Apetroaiei, un consumator care a trimis factură către Antena 3.

Mii de români, loviți de criza facturilor la gaze

La rândul său, un alt consumator care a trimis factura către sursa citată precizează că e în căutarea de soluții astfel încât să poată plăti factura, dar să și supraviețuiască. Mai exact, bărbatul a declrat că are de plătit 1640 de lei pe luna decembrie, în condițiile în care veniturile familiei sunt de 2400 de lei.

Totodată, el a mai precizată că prețul pentru metrul cub este aproabe dublu, iar pe lângă facturi, acesta mai are de plătit și medicamentele sale, dar și ale soției, neprimind ajutor din alte părți.

„Situația contului este de la data de 27.12.2021. Mie îmi venea normal 1,60 lei pe metru cub și acum este 2,67 lei pe metru cub. Soția are o pensie de 800 de lei și eu am 1600 de lei. Nu va spun cât mă costă pentru medicamente, că soția are și Parkinson și diabet, eu am probleme cu coloana, cu circulația.

Nu știu ce o să fac. Încă nu știu ce o să fac. Copiii au și ei problemele lor, au familie, copii, nu au posibilitatea să mă ajute, că nici ei nu au salariu mare”, a explicat bărbatul.

De menținat este faptul că până în momentul de față piața concurențială a adus doar scumpiri și niciun beneficiu. Experții din domeniu spun că liberalizarea a fost prost făcută și tocmai din acest motiv situația a ajuns în stadiul de acum.