Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu susține că în cazul în care premierul Orban nu se va prezenta în Parlament, acesta va sesiza CCR.

„Vom face şi invitaţie scrisă, vom face sesizare la CCR. Părerea mea este că o hotărâre a Parlamentului este lege, nu se discută, nimeni nu a comentat aşa ceva până acum”, a spus Ciolacu la Antena 3.

În opinia sa, atitudinea premierului este una „sfidătoare” şi „neproductivă”.

„Într-o stare de urgenţă, când oamenii sunt debusolaţi, românii au alte aşteptări şi de la Executiv şi de la Parlament, nu poţi să spui că Parlamentul nu este funcţional atât timp cât astăzi i-ai atacat legile, de fapt ordonanţele emise de către tine, devenite legi, le-ai atacat la CCR. Este o atitudine de vătaf. E stăpân peste tot, nu acceptă nicio lecţie de la nimeni, de la niciun specialist şi aveţi cazul Streinu-Cercel. (…) Parlamentul este deplin funcţional, adoptăm legi bune, chiar dacă sunt atacate, aşteptăm deciziile CCR, o să ne facem treaba în continuare”, a adăugat Ciolacu.

Un gest de neînțeles

Un al doilea atac a fost lansat de liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, care susține că nu înțelege gestul premierului.

„Este un gest pe care nu-l inteleg, din mai multe motive.

In primul rand, am sa va spun ca Parlamentul lucreaza. Sigur ca a functionat mai greu, mai complicat, utilizand mijloace de comunicare cum ar fi sesiunile organizate pe platforme online. Astazi, de exemplu, am facut un exercitiu si am votat la Senat cu tabletele, deci Parlamentul a putut sa functioneze.

Insa, dupa cum stiti, deja de ieri au fost prezenti parlamentari, fie senatori, fie membri ai Camerei Deputatilor, in Parlament si de saptamana viitoare probabil ca aceasta prezenta va fi si mai consistenta, pentru ca, intr-adevar, constatam cu totii ca aceasta formula a comunicarii de la distanta, chiar si cu mijloace de comunicare moderne, nu este adecvata pentru aceasta institutie care este Parlamentul, institutie de dezbatere democratica unde, pana la urma, contactul vizual direct este necesar”, a spus Tăriceanu la Antena 3.

Are anumite obligații

Totodată, liderul ALDE a atras atenția că premierul are, potrivit consituției, anumite obligații pe care trebuie să le respecte.

„Premierul, conform Constitutiei, este obligat, ori de cate ori este invitat la Parlament, sa vina si sa isi prezinte punctul de vedere pe care Parlamentul i-l solicita.

Daca premierul va refuza pentru diferite motive sa se prezinte in fata Parlamentului, atunci suntem in situatia unui conflict interinstitutional, un conflict constitutional, si noi vom sesiza Curtea Constitutionala.

Sunt o serie de lucruri la care suntem foarte atenti si pe mine ma bucura ca si presa a fost foarte atenta pe aceasta componenta a modului in care s-au realizat achizitiile publice si am mai anuntat, va spun din nou, ca se va constitui la Parlament o comisie de ancheta care va investiga Operatiunea Sparanghelul si achizitiile publice facute pe perioada instituirii starii de urgenta, pentru ca institurea starii de urgenta nu trebuie sa puna in paranteza legea si sa permita clientilor politici ai PNL sa faca afaceri si sa se imbogateasca, pana la urma, tot pe carca noastra, a contribuabililor”, a adăugat liderul ALDE.