Lovitură pentru Austria! Guvernul cere Austriei să plătească daune în urma ratării Schengen. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a făcut declarații în acest sens. El a precizat că Guvernul a cerut realizarea unei statistici care va arăta suma pierdută de transportatorii români din cauza refuzului Austriei de a primi România în Schengen

Ministrul estimează că daunele s-ar putea ridica la aproximativ 2% din PIB. Datele statisticii urmează să fie prezentate în fața Comisiei Europene. În urma acestei acțiuni România va fi îndreptățită să solicite despăgubiri.

Sorin Grindeanu a anunțat că în total, Guvernul va cere aproximativ 2 miliarde de euro ca despăgubire din partea Austriei.

„Am avut o discuție cu comisarul Adina Vălean și i-am explicat că noi am băgat foarte mulți bani în drumurile naționale din zonă. Dacă mergeți în zona respectivă o să vedeți tir lângă tir și asta degradează drumurile noastre. Per total am cerut pentru rutier, naval și feroviar am cerut cerut aproape 2 miliarde de euro de la Comisia Europeană”.