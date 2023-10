Lovitură dură pentru Meghan Markle! Ducesa de Sussex este taxată pentru se folosește de titlul aristocratic, conferit după mariajul cu Harry, în ciuda faptului că a renunțat la viața din cadrul Familiei Regale, în urmă cu trei ani.

De asemenea, Harry continuă să se numească Duce de Sussex, iar cuplul folosește titlurile regale acordate automat copiilor lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, în momentul în care regele Charles al III-lea a devenit monarh, anul trecut în septembrie, scrie Newsweek.

Dar, așa cum se știe, scandalurile repetate provocate de cei doi, fie prin aparițiile publice, fie ca urmare a publicării cărții de memorii a lui Harry, ”Spare”, i-au determinat pe cei mai vocali detractori ai cuplului să ceară ca ducii de Sussex să fie deposedați de aceste titluri.

O postare TikTok, de acum cinci zile, o arată pe Meghan prezentându-se cu titlul regal, în ciuda relației tensionate cu Familia Regală și a modului în care s-au recomandat ceilalți membri ai Familiei Regale. Meghan spune în postare: „Sunt Meghan, Ducesa de Sussex”, în timp ce Prințul de Wales spune: „Numele meu este William”. Prințesa de Wales spune: „Sunt Catherine și William este lângă mine”, iar prințesa Beatrice spune: „Numele meu este Beatrice”.

Montajul a fost postat de @lampshadebond cu următorul text pe ecran: „ Iată cum se laudă această tipă vanitoasă”. Filmarea cu Meghan provine dintr-un videoclip din 2021 în care ducesa de Sussex citea pasaje dintr-o carte de copii. Ea încuraja lectura în rândul celor mici. Desigur, au existat și momente în care s-a prezentat pur și simplu „Meghan”, la fel ca William și Kate.

În videoclipul complet, Meghan spune: „Bine ați venit la Brightly Storytime. Sunt Meghan, Ducesa de Sussex, iar astăzi am să vă citesc cartea mea, numită The Bench. A fost ilustrată de Christian Robinson și l-am rugat să facă ceva special pentru mine: să folosească acuarele. A făcut-o pentru ca totul să fie mai special”, a adăugat ducesa.

„Sper că vă vor încânta imaginile la fel de mult ca și cuvintele. Am scris-o inițial ca pe o poezie pentru soțul meu și fiul nostru, Archie, și apoi am transformat-o într-o carte, astfel încât să vă puteți bucura și voi de ea”, a mai spus Meghan.

Ducesa a fost criticată dur la acea vreme de presa britanică, ziarul Daily Mirror titrând: „Meghan Markle spune povești, după ce s-a prezentat copiilor cu titlul regal”.

Titlurile regale au fost o problemă controversată nu numai în rândul fanilor, ci și pentru ducele și ducesa de Sussex. În interviul acordat lui Oprah Winfrey, în martie 2021, care a reușit să-i scandalizeze pe mulți, Meghan afirma că au existat discuții în interiorul Palatului Buckingham despre neacordarea titlurilor de prinț și prințesă copiilor lor. Această decizie care are fi atras după sine pierderea pazei, de care beneficiază membrii Familiei Regale. Harry și Meghan au pierdut protecția forțelor de ordine.

„Toată măreția din jurul acestor lucruri este ceva ce eu personal nu am? Am fost chelneriță, actriță, prințesă, ducesă”, spunea ea în interviul cu Oprah. ”Întotdeauna am fost Meghan și atât. Deci, pentru mine este clar cine sunt, independent de toate chestiile astea. Și cel mai important titlu pe care îl voi avea vreodată este cel de mamă. Știu asta”, adăuga soția prințului Harry.