Lovitură dură pentru cei care stau la bloc! Vor scoate mai mulți bani din buzunar. Va fi prăpăd

Bucureștenii care stau la bloc vor scoate mai mulți bani din buzunar în această iarnă pentru a plăti întreținerea. Acest lucru se întâmplă deoarece Consiliul General al Municipiului București a decis, iarna trecută, să majoreze prețul gigacaloriei, asta după ce prețul a fost menținut același timp de 11 ani.

Dacă până iarna trecută bucureștenii plăteau 137 de lei fără TVA pentru gigacalorie, începând din această iarnă, ei vor plăti 330 de lei fără TVA pentru gigacalorie.

Astfel, sezonul rece din 2022-2023 va fi primul în care bucureștenii vor plăti un preț majorat pentru energia termică.

Cât va costa întreținerea în acest sezon rece

Pe acest fond, jurnaliștii de la economica.net au efectuat mai multe calcule pentru a arăta ce costuri vor avea de suportat bucureștenii în luna ianuarie, considerată cea mai friguroasă lună din an.

Așadar, un apartament cu două camere, în care locuiesc două persoane, consumă 0,56 GCal pentru încălzire și 0,14 GCal pentru apa caldă, astfel că acești oameni vor plăti 242 de lei pentru energia termică.

Un apartament cu trei camere, în care locuiesc trei persoane, consumă 0,67 GCal pentru încălzire și 0,21 GCal pentru apa caldă, astfel că acești oameni vor scoate din buzunar suma de 305 de lei pentru energie termică în prima lună din anul viitor.

De asemenea, un apartament cu patru camere, unde locuiesc patru persoane, consumă 0,84 GCal pentru încălzire și 0,28 GCal pentru apa caldă. Acești vor trebui să plătească 388 de lei.

Pentru o garsonieră, acolo unde locuiește o persoană, consumul este de 0,39 GCal pentru încălzire și 0,07 GCal pentru apa caldă. Așadar, costul din luna ianuarie va fi de 160 de lei.

Victor Ponta: Nu o să avem bani să plătim întreținerea

Fostul premier al României Victor Ponta a spus, marți, ce îi aşteaptă pe români după ce compania Gazprom a anunțat că va tăia complet gazul în Europa. Fostul premier a avertizat că gazul va deveni atât de scump, încât oamenii vor prefera să îngheţe în case.

„Eu nu cred că moare Gazprom de grijă noastră. Problema e cum am ajuns în situația asta. Dacă noi i-am sancționat pe ruși, de ce ne mai supărăm pe ei că ne taie gazul?

Între timp, mai vreau să spun ceva. S-a oprit Nord Streampentru că Germania a devenit o țară de reziști, care are că scop să salveze Ucraina, în schimb s-a mărit cantitatea de gaze care trece prin Ucraina. Ucrainenii încasează taxe de tranzit și își iau și gaz pentru ei din Rusia.

În America nu o să înghețe nimeni, în China nu o să înghețe nimeni, nici în Turcia. O să îngheţe în Europa, dar nu în toată că unii europeni sunt mai deştepti, unii mai proști. Ghiciți în care parte ne aflăm noi, la cei mai proști că o să avem și gazul nostru și tot o să înghețăm.

O să avem rezerve cât să nu ne fie frig în casă, dar nu o să avem bani să plătim întreținerea. Gaz o să fie să încălzim apartamentul, dar o să fie atât de scump că o să-l oprească lumea. Ce facem cu firmele? Omul o să aibă cald în casă dacă are bani de întreținere, dar nu o să mai aibă unde să meargă să lucreze.

Eu nu sunt un om sărac, am văzut cât mi-a venit întreținerea în august, am înmultit de trei ori cu decembrie și am zis să ne mutăm undeva la tropice, unde e cald”, a declarat Victor Ponta.