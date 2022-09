Gazprom, compania energetică aflată sub controlu Kremlinului, a decis să suspende pe termen nedeterminat aprovizionarea cu gaz prin conducta Nord Stream 1, afectând îndeosebi Germania.

Această măsură a venit la doar câteva ore după ce miniștrii de finanțe din G-7 și-au reafirmat intenția de a impune un plafon prețului țițeiului rusesc.

Fostul premier al României Victor Ponta a spus, marți, ce îi aşteaptă pe români după ce compania Gazprom a anunțat că va tăia complet gazul în Europa. Fostul premier a avertizat că gazul va deveni atât de scump, încât oamenii vor prefera să îngheţe în case.

Europa ar putea rămâne fără gaze la iarnă

„Eu nu cred că moare Gazprom de grijă noastră. Problema e cum am ajuns în situația asta. Dacă noi i-am sancționat pe ruși, de ce ne mai supărăm pe ei că ne taie gazul?

Între timp, mai vreau să spun ceva. S-a oprit Nord Stream pentru că Germania a devenit o țară de reziști, care are că scop să salveze Ucraina, în schimb s-a mărit cantitatea de gaze care trece prin Ucraina. Ucrainenii încasează taxe de tranzit și își iau și gaz pentru ei din Rusia.

În America nu o să înghețe nimeni, în China nu o să înghețe nimeni, nici în Turcia. O să îngheţe în Europa, dar nu în toată că unii europeni sunt mai deştepti, unii mai proști. Ghiciți în care parte ne aflăm noi, la cei mai proști că o să avem și gazul nostru și tot o să înghețăm.

Victor Ponta: Nu o să avem bani să plătim întreținerea

O să avem rezerve cât să nu ne fie frig în casă, dar nu o să avem bani să plătim întreținerea. Gaz o să fie să încălzim apartamentul, dar o să fie atât de scump că o să-l oprească lumea. Ce facem cu firmele? Omul o să aibă cald în casă dacă are bani de întreținere, dar nu o să mai aibă unde să meargă să lucreze.

Eu nu sunt un om sărac, am văzut cât mi-a venit întreținerea în august, am înmultit de trei ori cu decembrie și am zis să ne mutăm undeva la tropice, unde e cald”, a declarat Victor Ponta, marți seara, la România TV.