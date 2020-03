Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, a explicat vineri, la Antena 3, că România ar putea ajunge la un milion de șomeri la sfârșitul crizei coronavirus.

„Trebuie să ne îngrijoreze numărul mare de societăți cu capital german, italian și francez din România. Sunt țări profund afectate de coronavirus și avem multe societăți care depind de țara mamă.(…) Noi am estimat că undeva la un milion de șomeri se va ajunge în această criză. Măsurile s-au luat cu mediul de afaceri. Am fost invitați la masa Guvernului când s-a decis acest pachet. E pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung. Există o conștientizare asupra modelelor aplicate în celelalte țări, dar trebuie să legăm de „confortul bugetar” pe care îl are România în zilele astea”, a explicat Mihai Daraban, vineri seară, la Antena 3.

Potrivit lui Daraban, se va ajunge la un milion de șomeri în doar trei luni, dar românii veniți din afară țării nu sunt luați în calcul.

„Va trebui să învățăm foarte multe din această criză, vizavi de ce înseamnă producție în România. Vedem că nu facem nici măști, nici combinezoane, nici dezinfectanți. Cred că e momentul să gândim o politică și banii care se vor da de acum pe dezvoltare economică să fie în direcția produselor de bunuri de larg consum”, a mai spus Mihai Daraban.

