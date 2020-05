Răsturnare de situație pentru toți cei care au telefon mobil. Potrivit luju.ro, romanii sunt urmariti fara sa stie si fara sa isi exprime acordul de a fi localizati permanent. Sursa mentionata a subliniat ca, in cel mai bun caz, clientii pot primi o instiintare de la companiile de telefonie la care sunt abonati prin care sunt informati ca, data fiind pandemia de COVID-19, telefoanele lor sunt urmarite pentru a capta datele privind locatia si a monitoriza pozitia fiecaruia astfel incat, in cazul in care o persoana ar intra in contact cu o alta diagnosticata cu COVID-19, ori daca o persoana aflata in izolare ori carantina paraseste locatia in care trebuia sa stea inchis, sa poata fi luate masurile necesare de indata.

Potrivit datelor furnizate de luju.ro, acest lucru a inceput in aprilie 2020, de cand Guvernul Romaniei condus de Ludovic Orban a implementatRecomandarea UE 2020/518 emisa de Comisia Europeana in 8 aprilie 2020 (in vigoare din 14 aprilie pe teritoriul tarii noastre), care stabileste „un set comun de instrumente la nivelul Uniunii Europene pentru utilizarea tehnologiei si a datelor cu scopul de a combate criza provocata de pandemia de COVID-19 si de a iesit din aceasta criza, in special in ceea ce priveste aplicatiile mobile si utilizarea datelor anonimizate privind mobilitatea”. Astfel cum se prevede si in titlu, Recomandarea Comisiei Europene prevede ca datele colectate (sub protectia anonimatului) sa fie folosite doar in scopul prevenirii COVID-19, desi nu exista nicio garantie ca datele colectate sunt folosite doar in acest scop.

Comisia Europeana voia urmarire generala, Comitetul European pentru Protectia Datelor a cerut acordul voluntar.

Ulterior, s-a luat decizia adoptarii unui Ghid care sa stabileasca regulile clare in care se poate face localizarea unei persoane. Principala regula presupunea ca „utilizarea datelor sa se faca voluntar de fiecare persoana”. Astfel, la o saptamana de la adoptarea Recomandarii in Comisia Europeana, in cadrul Plenarei Comitetului European pentru Protectia Datelor, desfasurata online in 21 aprilie 2020, s-a adoptat Ghidul nr. 4/2020 privind utilizarea datelor de localizare si a instrumentelor de depistare in contextul pandemiei COVID-19.

Adoptarea acestui Ghid a fost facuta publica in aceeasi zi de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din Romania, care a precizat ca „documentul urmareste evidentierea conditiilor si principiilor de utilizare proportionala a datelor de localizare in scopul monitorizarii raspandirii virusului, respectiv a instrumentelor de depistare pentru a anunta persoanele aflate in apropierea altor persoane depistate ca infectate”.

Practic, din dispozitiile cuprinse in Ghidul Comitetului European pentru Protectia Datelor, reiese ca fiecare persoana care doreste sa furnizeze date cu privire la locatia sa, in scopul prevenirii raspandirii COVID-19, sa isi instaleze, voluntar, o aplicatie de urmarire.

Asa numitele „contact tracing apps” care pot fi instalate voluntar, astfel cum a recomandat si Comitetului European, au rolul de a informa utilizatorii asupra masurilor luate de autoritati, dar si de a-i instiinta, pe baza datelor comunicate, daca s-au aflat in apropierea unor persoane infectate cu COVID-19. Conditia acestei din urma informari era data de necesitatea ca si celelalte persoane sa utilizeze acest tip de aplicatii.

Ce s-a întâmplat în România

Numai ca, nu asta s-a intamplat in Romania. Imediat dupa emiterea recomandari de catre Comisia Europeana, principali furnizatori de telefonie mobila din Romania, Vodafone, Orange, Telekom si alti cinci operatori au anuntat ca vor transmite aceste date catre autoritatile romane si europene, fara a se discuta pana la acea data de aceste aplicatii.

La randul sau, premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul pregateste impreuna cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale o aplicatie care sa permita monitorizarea persoanelor aflate in izolare la domiciliu sau in carantina.

Vodafone colecteaza datele fara acordul clientilor, dar se apara ca o face „in mod anonomizat” si ca nu foloseste date GPS

Românii au primit acasă o adresă

Potrivit sursei citate, mai multi utilizatori ai retelei de telefonie Vodafone au primit, in plic, acasa, o adresa in care sunt informati despre „Regulile speciale privind realizarea de analize si statistici pentru preventia si combaterea Covid-19” pe care Vodafone le aplica in perioada pandemiei.

Mai exact, Vodafone isi anunta utilizatorii ca, la cererea autoritatilor romane si europene, va oferi analize si statistici privind mobilitatea populatiei (clientilor si utilizatorilor de servicii de telefonie mobila – voce, SMS si internet mobil) pe baza datelor de localizare si de trafic pe care le colecteaza: „Nu vom folosi Date de Localizare precise, care permit identificarea pozitiei dvs geografice exacte (cum ar fi date GPS)”, precizeaza compania de telefonie, invocand temei juridic pentru aceasta colectare de date „prevederile legislatiei privind comunicatiile electronice care prevad preluncrarea datelor de trafic in mod anonomizat”.

Cat de corect sunt aplicate prevederile Recomandarii UE ori a Ghidului pentru Protectia Datelor adoptat de Comitetul European pentru protectia Datelor ramane fiecare persoana in parte sa aprecieze si sa actioneze in consecinta, a punctat sursa citată