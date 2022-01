În ciuda fricțiunilor din ultimul an, ducii de Sussex intenționau să participe la slujba de comemorare a Prințului Philip, care are loc în primăvară. Dar se pare că planurile le sunt date peste cap, deoarece cuplul are probleme legate de siguranța sa, potrivit site-ului Marie Claire.

Harry dorea să-i aducă pe Lilibet şi pe fiul lor, Archie, în vârstă de 2 ani, în vizită, dar „nu se pot întoarce acasă, în Anglia deoarece este prea periculos pentru ei”, a declarat un reprezentant legal.

I s-a refuzat protecția poliției britanice

Ducele de Sussex a transmis, de altfel un comunicat, prin intermediul purtătorului de cuvânt, în care a explicat că i s-a refuzat protecția poliției britanice de cel puțin două ori, în ciuda riscului de securitate la care este expus.

Harry și Meghan au asigurată securitatea în SUA, dar sursele spun că echipa care le asigură paza peste Ocean nu are nicio autoritate în Marea Britanie. „Dacă Harry decide să se întoarcă în Marea Britanie are nevoie de mai multă siguranță”, au menționat sursele.

În aceste condiții, nu se pot întoarce acasă

De aceea, Harry consideră că venirea în Anglia îi supune pe el și pe familia sa unor riscuri, motiv pentru care cere guvernului să-i acorde protecție, pe care ducii de Sussex se oferă să o plătească din banii lor.

”Marea Britanie va fi întotdeauna casa prințului Harry și o țară în care își dorește ca soția și copiii săi să fie în siguranță. Din cauza lipsei protecției, riscul este prea mare. În absența unei astfel de protecții, Prințul Harry și familia sa nu se pot întoarce acasă”, se spune în comunicat.

Meghan Markle, marea absentă de la înmormântarea Prințului Philip

Anul trecut, în primăvară, Meghan Markle a fost marea absentă de la înmormântarea Prințului Philip. Principalul motiv pentru care Meghan nu a putut fi prezentă alături de Prințul Harry la înmormântare a fost bebelușul pe care îl purta în pântece. În plus, relația dintre soția lui Harry și Familia Regală a fost tot mai tensionată, după interviul pe care aceasta l-a acordat lui Oprah Winfrey.