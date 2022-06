Consiliul Concurenței a luat în vizor RCS-RDS! Autoritățile declanșează o investigație

Așadar, președintele instituției a explicat că a fost declanșată o investigație împotriva RCS, în urmă cu o lună, după plângerea făcută de Aleph News, potrivit căreia compania abuzează de poziția sa dominantă.

„Aleph a făcut această plângere, iar după analiza plângerii, Consiliul a declanşat o investigaţie împotriva RCS, în urmă cu o lună. Vom vedea cât de repede vom putea să strângem suficiente date şi de la RCS şi de la alţi actori din piaţă ca să ne formăm o opinie pentru a vedea dacă comportamentul lui RCS reprezintă o încălcare a Legii Concurenţei.

Ştim că CNA-ul a constatat de mai multe ori o încălcare a Legii Audiovizualului de către RCS şi că a aplicat sancţiunile sale, dar noi desigur nu ne putem pronunţa pe Legea Audiovizualului, ci pe Legea Concurenţei şi să vedem dacă comportamentul lui RCS reprezintă un abuz”, a declarat Bogdan Chiriţoiu pentru paginademedia.ro.

De asemenea, acesta a spus și că RCS are într-adevăr o poziție dominantă deoarece are o cotă de piaţă pe toate tipurile de retransmisie, şi cablu şi satelit, care depăşeşte 50%.

„Din analizele noastre anterioare, noi considerăm că RCS are o poziţie dominantă. Are o cotă de piaţă pe toate tipurile de retransmisie, şi cablu şi satelit, depăşeşte 50%, ceea ce înseamnă că avem de-a face cu o poziţie dominantă. Acum trebuie să analizăm dacă într-adevăr reprezintă un abuz ceea ce face RCS.

Problema este că dacă ai o poziţie dominantă trebuie să fii mai grijuliu când îi tratezi partenerii comerciali. Să fii atent să nu discriminezi. Legea incriminează abuzul de poziţie dominantă şi nu existenţa poziţiei dominante.

În acelaşi timp Aleph ne-a cerut şi aplicarea de măsuri neîntârziate. Iarăşi, acolo urmează să ne pronunţăm şi pe acea cerere interimară, dar cel mai important este să finalizăm investigaţia şi să constatăm dacă RCS a încălcat sau nu Legea Concurenţei”, a completat președinte Consiliului Concurenței.

RCS & RDS spune că respectă standardele de legalitate în activitatea sa

Trebuie menționat că RCS & RDS a trimis anterior un comunicat de presă în care notează că respinge toate acuzațiile aduse în spațiul public.

„Compania își desfășoară activitatea conform legilor în vigoare, reglementărilor aplicabile și acționează cu integritate, însușindu-și cele mai înalte principii de etică și responsabilitate în afaceri. Respectăm statul român și instituțiile sale. Ne-am implicat și am răspuns de fiecare dată când am fost solicitați și am asigurat întotdeauna transparența activităților noastre către angajații noștri, clienții, partenerii de afaceri, investitorii și autoritățile de reglementare în domeniu.

Oferim orice răspunsuri și informații care ne sunt solicitate în cadru legal, și, ca orice contribuabil la economia românească, ne rezervăm dreptul de a ne apăra afacerea de orice atac nejustificat, defăimător sau calomnios, apelând la toate căile legale de care dispunem.

Prin urmare, vom întreprinde toate demersurile care se vor impune, conform legii, pentru a ne proteja angajații, clienții, partenerii de afaceri, investitorii și pentru a ne apăra operațiunile într-un cadru legal”, este scris în comunicat.