Liderul AUR a amenințat cu suspendarea președintelui Iohannis. Acesta este de acord cu varianta propusă de PSD. Este pentru formarea unui guvern de specialiști.

George Simion amenință cu suspendarea lui Iohannis

George Simion a declarat că nu este de acord cu propunerea președintelui, i se pare o bătaie de joc.

”Avem 10%, nu pretindem noi acum nicio forță. Ne-am uitat și noi la partidele mari. PSD a înaintat o variantă cu un guvern de specialiști, cu un premier din afară și promisiunea alegerilor parlamentare, am fi fost de acord. Nu intenționăm să fie un om propus de noi, noi însă avem variante.

A venit propunerea de bătaie de joc, apoi vine varianta cu Florin Cîțu. Noi o să votăm împotriva guvernului de paie, noi am venit să schimbăm țara, iar dacă Iohannis nu înțelege asta și că putem suspenda președintele, eu l-am văzut puțin supărat. I-am văzut pe români speriați de creșterea prețurilor.

Mulți dintre colegii parlamentari nici nu se duc în magazine să vadă ce prețuri sunt. E frustrant pentru că eu am venit periodic la emisiuni și am vorbit cu românii de acasă, ei ne întreabă ce putem face. Până acum l-am dat jos pe Cîțu. Problema e cuplul acesta Cîțu-Iohannis care trebuie debarcat. Am pregătit terenul, am vorbit cu partidele. Cîțu nu ar trebui să fie nici măcar interimar”, a spus acesta.

George Simion ”Este bluf, ca la poker”

George Simion consideră că președintele se joacă cu viitorul românilor.

”Este bluf, ca la poker. Asta face Klaus Iohannis. Joacă poker cu viitorul românilor. El vrea să joace golf cu premierul lui şi credea că nu va trece moţiunea de cenzură. Domnul Iohannis nu ne-a dat impresia că am avea un preşedinte de ţară. Ne-a dat impresia unui suveran gol şi rece care aşa distant observă ce se întâmplă. Mi-am adus aminte de declarația de săptămâna trecută în care spunea că este un stat care a eșuat în a-şi proteja cetățenii. De parcă nu el a fost preşedintele acestui stat timp de 7 ani. Este trist. Noi am mai avut aşa ceva, un astfel de suveran, care s-a jucat cu ţara”, a declarat Simion.

George Simion ”Nu e atât de intimidat domnul Iohannis”

George Simion spune că AUR așteaptă cu nerăbdare următoarea greșeală a lui Iohannis.

”Nu e atât de intimidat domnul Iohannis, chiar dacă e înalt. Noi așteptăm următoarea greșeală și următoarea încălcare a Constituției. Nu avem rețineri, dialogul a fost de la egal la egal. Sunt oameni care se tem de el, au dosare, au anumite probleme, noi nu avem. Luăm exemplul din PNL inter, cum oameni care îl susțineau pe Orban li s-a arătat pisica și au fost amenințați cu dosare. Îmi susțin afirmațiile că am avut prieteni care și-au făcut vaccin și s-au simțit rău.

Nu cred că mai supraviețuiește România 20 de zile. Pe noi ne interesează să îi îndepărtăm pe incompetenții care ne condus. Observăm o tergiversare. Trebuie grăbite procedurile. Putem să îi explicăm lui Cioloș și în față că nu îi dăm votul”, a declarat George Simion, la un post de televiziune.