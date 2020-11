Medicul Octavian Jurma a reacționat acid după declarațiile făcute de președintele Klaus Iohannis privind introducerea unei carantine naționale. Șeful statului a spus că este exclusă introducerea unei astfel de carantine, chiar și după alegerile parlamentare.

De cealaltă parte, medicul consideră că acest lucru ”este o greșeală capitală”.

„Așa cum am mai subliniat, mi se pare o greșeală capitală să elimini aprioric pe criterii politice o măsura sanitară. E ca și cum ai exclude chemoterapia din tratamentul cancerului doar pentru ca nu vrei să superi pacientul. Poate că nu va fi necesara, e în regula sa decizi că nu e necesară carantina sau orice măsură terapeutica.

Să decizi însă ca nici nu vei lua vreodată în considerare o astfel de măsură, este o sfidare la adresa legilor naturii care guvernează atât boala cât și epidemia. Mai mult, nu e clar ce înseamna asta dacă alegerile sunt câștigate de un partid care dorește sa adopte un lockdown național”, a spus Octavian Jurma.

Klaus Iohannis nu a prezentat situația reală

Totodată, medicul a mai precizată că acea curbă prezentată de șeful statului ”nu este curba cazurilor reale”, ci o curbă ”a cazurilor confirmate prin TC-PCR”. El consideră că mărirea capacității de testare este singura soluție pentru ” a urmări curba reală”.

Potrivit specialistului, scăderea numărului de teste are ca rezultat doar ”o curbă a cazurilor confirmate care îi permite domnului Președinte să fie atât de optimist”.

”Curba prezentată de Președinte nu este curba cazurilor reale, este de fapt curba cazurilor confirmate prin RT-PCR. În acest context numărul si distribuția geografica a testelor este esențială pentru a urmări curba reală și de aceea confirmarea făcută atât de Primul Ministru cât și Președintele că „mai mult decât s-a făcut (teste) nu a existat cerere” este importantă.

Ghinionul nostru, norocul guvernului că scăderea numărului de teste produce o curbă a cazurilor confirmate care îi permite domnului Președinte să fie atât de optimist! PNL face un pariu politic extrem de riscant atât cu viitorul partidului cât și cu viețile românilor. Trebuie însa să recunosc că a fost o dovadă de curaj din partea lui Iohannis și e mai bine să știm clar de la început unde stăm și pentru ce votam decât să nu știm nimic.

Evident, există și opțiunea pentru a le avea pe ambele, salvarea vieților și puterea politică, cu o politică „health before wealth” ca în Noua Zeelandă sau ca în primul val la noi în țară. Dacă urmam exemplul Belgiei, Cehiei și Slovaciei puteam fi deja sub 2,000 de cazuri pe zi și sub 1,000 în decembrie. Cred că toți am fi fost mai recunoscători decât vom fi la începutul lui decembrie.”, a mai scris medicul Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook.