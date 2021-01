Lovitură cruntă pentru cei de la AUR, partid care abia a intrat în Parlamentul României! Ultima dezvăluire îi scoate total din joc. Ar prăbuşi ţara dacă ar ajunge în funcţii de conducere.

AUR trebuie ţinut în Opoziţie

AUR, partidul care a surprins pe toată lumea la alegerile parlamentare, continuă să dea fiori. Formaţiunea a obţinut 9% din voturi la scrutinul din decembrie, dar este perceput ca un partid cu mari probleme.

Fostul preşedinte, Traian Băsescu, s-a dezlănţuit pur şi simplu la adresa oamenilor lui George Simion. Fostul preşedinte al României a ieşit cu dezvăluiri dure despre aceasta formaţiune.

Băsescu a dat de pământ cu cei de la AUR despre care spune că sunt un partid format din „semidocți” care folosesc „vadimisme”. Mai mult, nu au nimic de spus în politică și ar prăbuși țara dacă ar ajunge la guvernare.

„Cred ca doamna senator Sosoaca ar fi buna de sefa de galerie la Dinamo si Simion sef de galerie la Steaua. Martusisesc ca, in ziua votului, cand vedeam ca nu intra PMP in alegeri, am intrebat: “Ce partid e asta? AUR asta? Cine sunt ei?”

Au aparut peste noapte cu un suport extraordinar in Diaspora. Nu cred ca au ceva de spus tarii, in afara de vadimisme n-au mare lucru de spus. Insa deosebirea dintre ei si Vadim este ca Vadim era un om citit.

Ei sunt semidocti care isi latra patriotismul si asa-zisul antisistem, pozițiile antisistem. Daca i-ai pune sa guverneze, n-ar fi in stare sa faca nimic, ar prabusi tara”, a spus Traian Basescu, conform Realitatea PLUS.

AUR a intrat în Parlament, PMP nu

La alegerile parlamentare din decembrie 2020, AUR a şocat toată România. A obţinut 9% şi a intrat în Parlament. Autointitulaţi naţionalişti, cei de la AUR au avut pe liste mai multe nume controversate. Unii parlamentari au avut probleme mari cu legea.

Vorbim despre parlamentari care sunt judecaţi pentru crime împotriva umanităţii care ar fi fost săvârşite în decembrie 1989 sau parlamentari care au fost acuzaţi că au furat din bancomate.