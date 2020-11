2020, anul pe care mulți nu îl vom uita prea devreme, nu de alta, dar nici măcar nu a a luat sfârșit. Nu spun asta sperând că anul viitor va fi mai bun, deoarece știu cu siguranță cu bilanțul zilnic de infectări și decese nu o să dispară din peisaj pentru mult timp de acum încolo.

Loteria COVID-19 sau cum pandemia dezbină România

Ce mă sperie cel mai rău este că virusul și pandemia în sine sunt pentru români o adevărată loterie macabră din care puțini câștigă, mulți pierd, dar toți participă într-un fel sau altul. Fie că nu porți mască și te trezești cu o amendă, fie că ai purtat mască dar totuși persoane dragi ți-au murit sau au ajuns în spital, ești doar un alt om care a tras un bilet la marea loterie COVID-19. Nimic nu este ceea ce pare, nimeni nu înțelege exact ce are de făcut și încotro ne îndreptăm.

Tot ce facem este să ne împărțim în tabere, alături de oamenii și informațiile care ne fac să ne simțim bine că avem dreptatea absolută în această loterie a informațiilor și a gândurilor. Ținem partea celor care spun ceea ce vrem să auzim. Orice prieten îți poate fi acum un contact, iar faptul că un apropiat și-a făcut recent testul COVID și a ieșit negativ îți confirmă și ție că nu ești infectat.

Pe lângă toate astea, România a mai avut ghinionul de a prinde două campanii electorale, una în desfășurare, într-un an în care nu ne permiteam ca orice informație publică să fie manevrată, întoarsă pe toate părțile și folosită după bunul plac, doar doar mai ciupim niște voturi în malaxorul numit Parlament, plin de interese, ifose și pretenții.

Mortalitatea, la cote înalte

„Mortalitatea în rândul bolnavilor de COVID intubați depășește 90% în unele spitale din România. La institutul “Matei Balș” din Capitală, în ultima lună și jumătate, din 50 de pacienți ventilați mecanic au scăpat cu viață doar 4. Potrivit lui Radu Țincu, medic de terapie intensivă, în spitalele din Occident media este cam cu 10% mai mică”, titrează marți Adelin Petrișor, reputatul reporter TVR, pe blogul personal.

Da, românii ajung poate mai târziu la medic față de restul Europei, dar asta nu ne dă dreptul de a ne complace în acest bilanț care la prima vedere pare lugubru și disproporțional cu capacitatea medicală a României în care spitalele noi sunt inexistente, numărul personalului medical este infim față de nevoia actuală și singurul ajutor pe care medicii îl primesc în ultima vreme sunt voluntarii studenți la Medicină, care, mai nou, sunt și renumerați cu un premiu de 2.500 de lei lunar pentru munca depusă. Ceea ce Arafat nu ne-a spus, este că studenții participau și înainte ca forță suport, însă pe gratis.

Vaccinul pe drum, dar cu ce ne ajută? Iohannis ar putea aduce schimbarea

Un studiu recent arată că peste 40% dintre români nu ar fi de acord să își facă noul vaccin anti-COVID-19 în momentul în care acesta va fi disponibil pe piață, iar în momentul în care acesta va ajunge în România și oamenii vor începe să caute informații despre el, conspiraționiștii își vor intra în rol cu microciparea, Bill Gattes și mai știu eu ce năzdrăvănii. Astfel, așteptarea mea de la președintele Klaus Iohannis este să fie unul dintre primii români care se vaccinează împotriva COVID-19, în direct la TV, pentru a arăta poporului și dragilor lui români ce au de făcut dacă vrem să scăpăm cu adevărat de pandemie. Până atunci, tot ce văd sunt vorbe goale, ședințe nesfârșite și cuvinte bine alese pentru a nu risca nimic înainte de campania electorală. În răspunsul Guvernului privind tragedia de la Piatra Neamț nu vreau să ajung, nu asta era ideia supărării de azi.

Fotografia care a salvat America

La americani, circulă o poveste care demonstrează ce impact au vedetele și persoanele cunoscute atunci când vine vorba de influențarea populației. O simplă imagine a reușit să crească rata de vaccinare împotriva poliomielitei în anii 50 în SUA. Aceasta a fost surprinsă în culisele CBS Studio 50, înainte de difuzarea emisiunii The Ed Sullivan Show din 1956. În ea, comisarul pentru sănătate din New York, Leona Baumgartner, dreapta, ține brațul lui Elvis Presley, cunoscuta vedetă rock and roll, în timp ce comisarul asistent Harold Fuerst îi administrează vaccinul împotriva poliomielitei. Surprinzător este faptul că numărul celor care au ales să se vaccineze a crescut vertiginos în primele șase luni, iar în 1963, comisarul pentru sănătate din acel moment a anunțat că vaccinarea a redus la zero numărul de cazuri noi în zona statului american New York.

Oare vom vedea astfel de decizii curajoase și din partea „vedetelelor” noastre? Fie ele din politică sau din showbiz? Ori ne vom scălda în fake news și morți pandemici la nesfârșit?